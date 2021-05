Cameroun: Développement local - Bafoussam soumet de nouveaux projets au C2D

Le maire, Roger Tafam a profité, jeudi dernier, d'une mission technique de contrôle de l'Agence française de Développement pour présenter ses doléances.

De nombreux projets sont en attente pour poursuivre le développement de la ville de Bafoussam. Il y a, entre autres, le renforcement des capacités du personnel communal, l'amélioration et la numérisation des services, la construction d'une salle multimédia et d'une bibliothèque moderne, l'aménagement des espaces verts et des forêts communautaires, la construction des gymnases couverts. Mais aussi la construction d'une chaîne de froid pour la volaille et les autres viandes, ainsi que la construction d'une structure pour la gestion et la transformation des déchets dans la ville. Roger Tafam, le maire de la ville de Bafoussam a présenté ces multiples projets maturés ou en cours de maturation au sein de la Communauté urbaine, à la mission technique de l'Agence française de Développement (AFD) qu'il a reçue jeudi dernier. Une occasion mise à profit pour remercier l'Afd pour les financements déjà reçus, à travers le programme C2D capitales régionales, et dont les réalisations révolutionnent la voirie et l'ensemble du paysage de Bafoussam.

Cette mission technique de revue des activités à Bafoussam, a permis à l'équipe de l'AFD pendant deux jours, d'évaluer l'impact des multiples chantiers de la voirie déjà réalisés, mais aussi l'évolution de ceux en cours de réalisation, notamment la construction du parc des loisirs, de la salle des fêtes de Bafoussam et d'une partie du marché A. Le souci de la pérennité des réalisations à Bafoussam, du programme C2D capitales régionales, et leur apport en matière de renforcement de la décentralisation, ont été examinés avec satisfaction. Pour Jérôme Notebaert, responsable équipe projet de l'Afd, « il suffit de regarder dans la ville pour constater à travers les multiples changements positifs, que l'Agence est un partenaire important de la ville de Bafoussam, au vu des travaux qui sont exécutés ». Et de l'avis du maire de la ville, les populations en sont également satisfaites.

Concernant les doléances du maire qui sollicite d'autres financements pour poursuivre les chantiers de modernisation de Bafoussam, l'équipe de l'Afd a promis de s'y pencher, en insistant toutefois pour que les chantiers en cours soient bien finalisés pour encourager ce bailleur de fonds.