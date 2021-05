Afrique: Basketball Africa League - Fap en route pour Kigali

Le représentant camerounais s'envole en principe ce jour pour son acclimatation dans la capitale rwandaise.

Après plus d'un an de report, la saison inaugurale de la Basketball Africa League se tiendra du 16 au 30 mai prochains à Kigali au Rwanda. Le Cameroun sera représenté par la section basketball des Forces armées et police (Fap) dans cette nouvelle ligue professionnelle née du partenariat inédit entre la Fédération internationale de basketball (Fiba) et la National Basketball Association (NBA).

C'est en principe ce jour que le groupe constitué de 13 joueurs, des staffs administratif, technique et médical s'envole pour la capitale rwandaise. Hier, sous la musique des armées, le capitaine Ebaku Akumenzoh et ses coéquipiers ont aligné quelques paniers sur le parquet du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'était sous la supervision de Lazare Adingono, sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basketball et du coach, François Enyegue.

Au Rwanda, le représentant camerounais évoluera dans le groupe B en compagnie d'As Salé du Maroc, As Police du Mali et Petro de Luanda d'Angola, bien connu par Lazare Adingono qui y a séjourné de 2012 à 2020. Un groupe relevé pour Fap qui se prépare depuis un mois dans les conditions similaires à la bulle sanitaire encadrant la compétition. Avec CT, le colonel Jackson Kamgain, président de Fap basketball, donne des précisions sur le déroulement du stage préparatoire, les aménagements effectués au sein du groupe et du staff technique ainsi que les ambitions du club dans cette saison inaugurale regroupant 12 équipes.