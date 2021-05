Algérie: Appliquer rigoureusement les protocoles portant sur l'hygiène des mains et le Covid-19

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a insisté mercredi à Alger sur l'application "rigoureuse" par les professionnels de la santé de l'ensemble des protocoles en vigueur portant sur l'hygiène des mains et le Covid-19.

"Plus que jamais, la vigilance s'impose et appelle tous les professionnels de santé, tous corps confondus, à se mobiliser davantage pour intensifier nos efforts de prévention et de lutte contre ces infections associées aux soins", a indiqué M. Benbouzid à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène des mains qui coïncide avec le 5 mai de chaque année.

Les infections associées aux soins ont constitué, ces dernières années, une préoccupation "majeure" pour la sécurité des patients et des professionnels de santé, a-t-il ajouté lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part les cadres du ministère de la Santé, le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Algérie, Nguessan Bla François, et les experts membres du Comité de prévention et de lutte contre les Infections associées aux soins.

Elles engendrent, selon lui, "un surcoût difficilement gérable pour le patient et sa famille, mais aussi une charge financière élevée pour le système de santé".

Il a fait observer que "les progrès médicaux, indissociables des progrès technologiques, donnent lieu à une prolifération de moyens et de lieux de soins, considérant cette évolution comme "une source de risque encore plus grande d'infections associées aux soins qui constituent un vrai problème sanitaire et ce d'autant qu'elles sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques et engendrent un coût de traitement plus important".

M. Benbouzid a affirmé que l'hygiène des mains, par sa simplicité et son efficacité, est une mesure primordiale pour réduire ces infections, et par conséquent renforcer la sécurité des patients.

C'est à ce titre, a-t-il rappelé, que l'OMS a dédié une journée annuelle de portée mondiale à l'hygiène des mains pour accroître la prise de conscience, partout dans le monde, de l'importance à accorder à l'hygiène en général et à l'hygiène des mains en particulier.

"L'hygiène des mains reste une mesure barrière simple et non négligeable pour contrer la propagation manu portée des pathogènes notamment en cette période du Covid-19", a-t-il dit.

Cette journée mondiale, organisée le 5 mai de chaque année, est célébrée en Algérie sous le slogan national 2021 "Se laver les mains, un geste simple qui sauve des vies".