Algérie: Intégration des sportifs d'élite - Le MJS lance une plateforme numérique

Alger — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a lancé une plateforme numérique pour permettre l'inscription sans déplacement des athlètes d'élite désirant bénéficier des mesures dérogatoires prévues dans l'arrêté interministériel fixant les conditions et modalités en matière d'accès, de promotion et d'intégration des sportifs d'élite dans certains corps spécifiques.

Cette plateforme numérique (https://survey.mjs.gov.dz) permettra aux athlètes désirant bénéficier de ces mesures de "s'inscrire sans déplacement aux services administratifs ainsi que le traitement transparent de l'ensemble de leurs demandes", indique le communiqué du MJS mercredi.

L'arrêté interministériel, publié dans le Journal officiel N.28, a pour objet de fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre des mesures dérogatoires en matière d'accès, de promotion et d'intégration des sportifs d'élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports et dans d'autres corps de l'administration publique ainsi que leur détachement, en application de l'article 4 du décret exécutif N.15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015, fixant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau.

"Cette plateforme numérique permet aux athlètes d'élite souhaitant bénéficier des mesures d'accès, de promotion ou d'intégration aux grades d'éducateur en activités physiques et sportives, d'éducateur principal en activités physiques et sportives ou de consultant sportif (...) de s'inscrire sans déplacement aux services administratifs ainsi que le traitement transparent de l'ensemble de leurs demandes", a ajouté le texte.