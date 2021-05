Congo-Kinshasa: Lens - Gaël Kakuta veut jouer un mauvais tour au LOSC

Vendredi soir, Lens affronte Lille dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1. Lens lutte pour la 5ème place alors que Lille bataille pour le titre. Il s'agit en plus d'un derby.

Après avoir mangé son pain noir durant plusieurs années en Ligue 2, Lens est de retour au premier plan cette saison. Et bien loin de devoir lutter pour renouveler son bail dans l'élite, le Racing est même toujours en pole position pour tenter de s'emparer de la 5ème place, possiblement qualificative pour la Ligue Europa. La semaine dernière, ils ont réalisé un bon match sur le terrain du PSG sans réussir toutefois à tenir tête aux Parisiens (2-1).

Présent en conférence de presse, le milieu lensois Gaël Kakuta a évoqué ce derby du Nord forcément particulier pour lui.

« Le derby Lille-Lens sans public, c'est nul, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais je sais qu'on a le soutien des supporters, c'est motivant. Tout le monde connaît la rivalité, je suis ici depuis que je suis tout petit. C'est un match spécial, ça aurait été un plus les supporters pour donner de la force, » a ainsi confié l'intéressé.

Avant d'avouer que faire chuter le rival lillois constituerait une satisfaction supplémentaire. « On se concentre sur nous, ce n'est que du bonus. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Je préfère que Paris soit champion, » a ainsi lâché Kakuta. Le derby est officiellement lancé...