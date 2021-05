Gambie: Le Président Barrow en concertation avec les gouverneurs et anciens parlementaires en vue de l'élection présidentielle de 2021

Plus de 50 anciens Membres de l'Assemblée Nationale ainsi que les gouverneurs de région de l'ancien et l'actuel régime ont rencontré le Président Barrow dans son bureau au Palais Présidentiel de Banjul au cours du weekend, et ce, dans un contexte d'anticipation à l'élection présidentielle 2021 qui avance à grands pas.

Suku Singhateh, ancien membre de l'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotique (APRC) et du Parti Démocratique Uni (UDP), conduisait la délégation d'anciens parlementaires. Ils se sont rendus au Palais Présidentiel afin de rencontrer le Président Barrow et l'assurer de leur soutien indéfectible en vue de sa réélection lors de l'élection présidentielle de Décembre 2021.

" Son Excellence le Président Adama Barrow a reçu en audience au Palais Présidentiel en ce jour du Samedi 1 Mai 2021 plus de 50 anciens Membres de l'Assemblée Nationale et gouverneurs en fonction durant le règne du gouvernement de l'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotique (APRC) " déclare un communiqué de presse.

" Les délégations conduites par leur Président, l'Honorable Abdoulie Suku Singhateh, étaient au Palais Présidentiel en vue non seulement d'exprimer leur loyauté et leur soutien à son Excellence le Président Adama Barrow, mais aussi la détermination de l'organisation pour la mise en place d'une équipe de haut-niveau pour sa réélection le 4 Décembre 2021. "

" D'éminentes personnalités dont Adama Cham, Foday Lang Sarr, Musa Badjie, Lamin Queen Jammeh, Majanko Samusa, Karamo Jadama, Dembo ByforceBodjang ainsi que l'animateur de cette réunion Suku Singhateh ont assuré le Président de leur disponibilité à mener une vigoureuse campagne pour sa réélection à l'Election Présidentielle de Décembre. "

" La délégation a souligné que les acquis démocratiques, la bonne gouvernance et les gigantesques projets de développement mis à exécution sont la preuve que le régime du Président Barrow est soucieux du développement économique de ce pays. La délégation a également exhorté tous les Gambiens à se rassembler derrière le Président Barrow et à voter massivement pour le Parti Populaire National (NPP). "

" Ce consortium, qui compte des politiciens chevronnés, a également affirmé que l'objectif principal de leur association consiste à collaborer et soutenir le Parti Populaire National (NPP) pour une victoire sans précédent du Président Barrow aux élections de Décembre. "

Le communiqué a en outre ajouté: Son Excellence le Président Adama Barrow a salué cette initiative tout en exprimant sa gratitude pour leur soutien total et infaillible à son égard. " Cette réunion, selon le Président, est un évènement historique car ces politiciens chevronnés ont acquis une énorme expérience qui sera d'un apport inestimable dans la trajectoire politique du parti. "

" Le Président les a assurés de son soutien tout en les exhortant à continuer à travailler main dans la main et à collaborer avec les instances dirigeantes du Parti Populaire National (NPP), et ce, en vue de mettre en place une équipe de campagne capable de faire face à l'épreuve du temps. La délégation a également présenté son plan de travail au Président et se prépare à lancer une tournée nationale de sensibilisation et de mobilisation des partisans du Parti Populaire National (NPP). "

Le dernier Ministre de la Justice de l'ère Jammeh rejette les accusations d'interférence judiciaire