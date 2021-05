Algérie: Le parcours combattant de Si Mhamed Bougara resteront vivant dans l'esprit des Algériens

Medea — Le militantisme et le parcours combattant du chahid Si-Mhamed Bougara "resteront vivant dans l'esprit des Algériens et vont se perpétuer encore à l'avenir", a indiqué, mercredi, le ministre des moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb zitouni, dans une lettre lue par le chef de cabinet du ministre, Fouad Benslimane, à l'occasion de la commémoration du 62 anniversaire de la mort de ce chef militaire.

"Le parcours du chahid, le Colonel Si-Mhamed Bougara, symbolise une idée toujours présente dans l'esprit et la mémoire des générations et incarne la détermination et le défis. La Détermination à vaincre et triompher de son ennemi, en l'occurrence l'armée coloniale, et le défis d'affronter le colonialisme et décrocher la liberté du pays", a indiqué Tayeb Zitouni, à l'occasion d'une rencontre, organisée au musée régional du Moudjahid, à Médéa, sur ce héro de Nation, tombé aux champs d'honneur, le 5 mai 1959, à Ouled Bouachraa, ouest de Médéa.

L'évocation du parcours militant et révolutionnaire du Colonel Si-Mhamed Bougara "nous interpelle sur l'esprit de sacrifice et d'altruisme qui animaient ces grands hommes qui ont donné leur vie pour que le pays retrouve sa liberté et sa souveraineté", a encore indiqué le ministre dans sa lettre, affirmant que le martyrs de Si-Mhamed Bougara est "une lanterne qui a éclairé la voix de la liberté pour des milliers d'autres moudjahidine et martyrs de la glorieuse Révolution de novembre 1954".

Dans sa lettre à l'occasion de cette rencontre, intitulée "Si-Mhamed Bougara, au fond de la mémoire nationale", le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, a indiqué que le 75 anniversaire des massacres du 8 mai 1945 sera commémoré officiellement dans la ville de Setif, l'une des trois villes martyrs, après Kherrata et Guelma, de ce qu'il a qualifié, à la fois, de "crime colonial et de crime contre l'humanité".