Mauritanie: Appel à l'application des mesures préventives contre la Covid-19

Sélibabi — Le wali du Guidimakha, M. Teyeb Ould Mohamed Mahmoud a visité, hier, mardi les villages de Dafour et de M'beïdie Essagha pour s'informer sur la situation épidémiologique de la covid-19, suite à l'augmentation du nombre de cas constatés quotidiennement dans les différentes zones de la wilaya et en particulier dans ces deux localités.

Le wali, qui a visité les centres de santé de ces deux villages, a présidé des réunions avec les Imams des mosquées, les notables et les représentants des associations de jeunes et des femmes axées sur la reprise stricte des mesures préventives pour endiguer le fléau.

M. Teyeb Ould Mohamed Mahmoud a demandé aux habitants des localités visitées d'appliquer les mesures barrières comme le lavage des mains au savon, la distanciation sociale et le port du masque pour éviter la contamination. Il a affirmé que chaque citoyen de la wilaya doit prendre ses responsabilités et contribuer à la sensibilisation dans les mosquées, les écoles, les domiciles et les marchés pour éradiquer ce fléau.

De son côté, le directeur de la surveillance épidémiologique au ministère de la santé, M. Mohamed Mahmoud Ould Ely Mahmoud a indiqué que le département a équipé tous les centres et points de santé en matériel et consommables médicaux afin de leur permettre d'effectuer les premiers soins en plus de l'équipement d'un centre de confinement à Sélibabi. Il a insisté sur l'application des mesures préventives qui constituent la principale défense pour éviter la contamination, invitant les populations à la prudence pour endiguer le fléau.