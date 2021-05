Congo-Brazzaville: Gaël Kakuta - "Je préfère que Paris soit champion"

Gaël Kakuta va tenter avec son club de calmer les ardeurs du LOSC. Le milieu offensif congolais et sa formation affrontent ce vendredi le leader de Ligue 1 à l'occasion de la 36e journée.

Actuellement classé cinquième de Ligue 1 à égalité de points avec l'Olympique de Marseille, Lens joue Lille, ce vendredi. A cette occasion, le joueur guéri de la Covid-19 et son club, comptent jouer les trouble-fêtes.

"On se concentre sur nous, ce n'est que du bonus. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Je préfère que Paris soit champion", a indiqué le joueur de 29 ans à la presse.