Sénégal: Plusieurs actions sociales menées par l'ONG ARPIERCA en 2020 (rapport)

Dakar — L'association pour la renaissance du patrimoine et de l'expansion de la culture arabe (ARPIERCA) a annoncé avoir réalisé, en 2020, plusieurs projets sociaux avec l'appui du Koweït.

Dans son rapport annuel dont copie est parvenue à l'APS, cette ONG qui s'active dans les œuvres caritatives au Sénégal, déclare avoir "exécuté 708 projets". Six centres d'enseignement, un centre de santé et 48 mosquées font partie de ces réalisations.

Au nombre de ses actions menées par l'ARPERCA figurent aussi la construction de 305 puits "dans des zones qui en avaient énormément besoin", ainsi que l'organisation de quatre convois pour "distribuer de la nourriture pour la rupture du jeûne"'.

L'ONG dit avoir également "distribué 385 bêtes pour la fête (de Tabaski), 1000 kits alimentaires pour les victimes de la Covid-19".

De la même manière, elle a aussi procédé à la réception et la distribution d'un container quarante pieds contenant du matériel médical pour des hôpitaux.

Elle a en plus initié des opérations de cataracte pour 600 personnes et une opération pour l'éradication de tumeurs pour 30 personnes.

L'association dit par ailleurs avoir réceptionné cinq containers quarante-pieds avec des exemplaires du Coran et distribué des allocations financières pour 1.284 orphelins et 63 étudiants et prédicateurs.

Elle précise que ARPIERCA prévoit d'ici peu de temps, d'inaugurer un orphelinat de "très haute gamme" à Keur Massar, dans la banlieue dakaroise) en plus de grands centres d'enseignement dans la même localité pour répondre aux besoins liés à la croissance démographique locale.

L'ONG exécute depuis des années au Sénégal des actions qui englobent des projets de construction d'écoles, de centres scientifiques, de centres de santé, d'orphelinats, de mosquées et de puits.

Le rapport cite également des projets pour secourir des victimes d'inondations et de la pandémie de Covid-19, des projets d'allocations financières mensuelles à des orphelins, des étudiants et des imams et prédicateurs.

Elle déroule également des projets consistants à distribuer des exemples du Coran et des livres scientifiques destinés aux centres de recherche et aux savants, des projets sociaux consistant à financer des petites et moyennes entreprises pour les veuves avec des prêts sans intérêts.

"Tout cela se fait en parfaite collaboration avec les associations et institutions partenaires de l'ONG ARPIERCA au Koweït", indique le rapport.

"La transparence et la bonne organisation constituent deux autres caractéristiques de l'action de bienfaisance au Koweït. De ce fait, tous les programmes, dans ce domaine, sont basés sur des orientations claires et transparentes qui assurent l'arrivée des choses à la destination définie", souligne le document.