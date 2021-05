Afrique: Zone Ocde - Les prix de l'énergie poussent l'inflation à 2.4% en mars 2021

L'inflation annuelle dans la zone Ocde a augmenté à 2.4% en mars 2021, comparé à 1.7% en février. Selon un communiqué de presse, les prix de l'énergie ont fortement augmenté à 7.4% en glissement annuel en mars, le taux le plus élevé depuis octobre 2018. Cette hausse reflète à la fois un effet statistique dû à une forte baisse des prix de l'énergie en mars 2020 et à une hausse concomitante de ceux-ci en mars 2021.

L'inflation des prix des produits alimentaires a légèrement ralenti à 2.7% comparé à 3.0% en février. Hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle de l'Ocde a légèrement augmenté à 1.8% en mars, comparé à 1.7% en février.

En mars 2021, renseigne le communiqué, l'inflation annuelle a augmenté fortement au Canada (2.2% contre 1.1% en février) et aux États-Unis (2.6% contre 1.7%), en raison principalement d'une forte hausse des prix de l'énergie (respectivement à 19.1%, taux le plus élevé depuis août 2008, et 13.2%). Elle a augmenté également mais plus modérément en France (1.1% contre 0.6%), en Allemagne (1.7% contre 1.3%), au Royaume-Uni (1.0% contre 0.7%) et en Italie (0.8% contre 0.6%). Au Japon, les prix dans leur ensemble ont continué à baisser en mars (moins 0.2%) mais à un rythme plus lent qu'en février (moins 0.4%).

Dans la zone euro, l'inflation annuelle a augmenté à 1.3% en mars 2021 comparé à 0.9% en février. Hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle dans la zone euro a ralenti à 0.9% comparé à 1.1% en février.

L'estimation rapide d'Eurostat pour avril 2021 indique une inflation globale annuelle qui augmente à 1.6% alors que l'inflation hors alimentation et énergie ralentit à 0.8%.