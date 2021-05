Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - L'honorable Abdoulaye Ben Méïté élu président de la Commission des affaires générales et institutionnelles

Me Abdoulaye Ben Méïté est le nouveau président en charge des Affaires institutionnelles de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Le député de Kani et également avocat de l'Etat de Côte d'Ivoire, a été désigné, ce mercredi 5 mai a en qualité de Président de la plus grande commission technique permanente en charge des Affaires générales et institutionnelles. Elle compte 42 membres.

Après la reconduction d'Amadou Soumahoro comme Président de l'Assemblée nationale le 30 mars dernier, les différentes commissions constituant l'ossature de cette grande institution du pays, sont en train de se mettre en place. Ainsi, sous la présidence du Président Amadou Soumahoro, s'est-il tenu, ce mercredi 5 mai, la séance plénière de la chambre basse du Parlement de Côte d'Ivoire portant mise en place des six commissions techniques permanentes de cette institution.

Au titre de la plus grande commission technique permanente en charge des Affaires générales et institutionnelles, on a désormais, l'Honorable Abdoulaye Ben Méité. Il était auparavant secrétaire du bureau de l'Assemblée Nationale.