Cote d'Ivoire: "Éléphant Zouglou d'Or" - La "razzia" du duo Yodé et Siro

Les artistes Yodé et Siro sont incontestablement les rois du zouglou avec leur album "Héritage". Ils ont raflé 5 trophées à la première édition de la cérémonie de distinction des meilleurs artistes et acteurs de la musique zouglou baptisée "Éléphant Zouglou d'Or". Ils sont suivis du groupe "Les Leaders" avec deux trophées et un autre en bonus, un prix spécial offert à leur manager, Miss Kouamé maillot jaune. La cérémonie de distinction a eu lieu le 1er mai 2021, au bord de la piscine de l'hôtel Palm Club de Cocody.

Des créateurs de cette musique tels que Opokou N'ti, aux acteurs clés tels Bilé Didier et quelques membres des parents du campus étaient présents. D'autres icônes de ce genre musical et de la culture ivoirienne tels que le Dr Olivier Blé, Angelo Kabila, Aimé Zebié, Antonio Dahouindji et autres n'ont pas boudé cette cérémonie prestigieuse de récompense de la famille zouglou, rehaussée par leur présence.

Yannick Rossi, promoteur de l'évènement a indiqué que c'est une véritable satisfaction pour lui car les choses n'ont pas été faciles. « Je remercie à cet effet tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation et le succès de cet événement que je compte organiser chaque 1er mai désormais. Cette première édition a reçu comme invité le groupe zouglou "Ambiance Campus", venus du pays voisin du Burkina Faso. Merci pour leur belle prestation », a dit le promoteur dudit évènement.

Siro, à l'état-civil, Sylvain Decavailles Aba, l'un des membres du duo "Yodé et Siro" a remercié les fans qui ont voté pour eux. « Merci aux personnes qui croient en nous. Surtout merci à Dieu parce que c'est grâce à lui que nous sommes honorés. Merci au gbonhi et à la famille YES », a confié Siro.

Une cérémonie qui a vu aussi les distinctions des artistes tels que Lato Crespino, Koko Hilaire, les As du Zouglou, Eric Sakré, les Manitou qui se sont offerts chacun un trophée dans leurs catégories respectives.