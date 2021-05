Maroc: Le pays et l'ONU fêtent la première Journée Internationale de l'Arganier

Agadir — Le Maroc et l'Organisation des Nations Unies fêteront lundi prochain à Agadir, la première Journée Internationale de l'Arganier.

A cette occasion, un évènement de haut niveau sera organisé sous la présidence du ministre de l'agriculture, de la pêche maritimes, du développement rural, des eaux et des forêts, Aziz Akhannouch, indique un communiqué de l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (Andzoa).

Organisé en format hybride, cet événement sera suivi à travers le monde, en live sur la web TV des Nations Unies, ainsi que sur YouTube et sur les réseaux sociaux.

Il rassemblera des intervenants de haut rang dont Omar Hilale, ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, VolkanBozkır, Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire Générale de l'ONU et présidente du groupe des Nations Unies pour le Développement Durable, Audrey Azoulay, Directrice Générale de l'UNESCO, Tedros Ghebreyesus, Directeur Général de l'OMS, Anita Bathia, Directrice Exécutive Adjointe de l'ONU-Femmes, Maria Henela Semedo, Directrice Générale Adjointe de la FAO, et Yannick Glemarec, Directeur Exécutif du Fonds Vert pour le Climat.

"Cette célébration vient couronner les efforts du Royaume du Maroc dans la promotion de l'Arganier en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité et source ancestrale du développement résilient et durable", note la même source, rappelant que la proclamation de cette journée internationale fait suite à l'adoption d'une résolution, présentée par le Maroc, à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 3 mars 2021.

Une résolution adoptée par consensus de tous les Etats membres et par laquelle le Maroc a mobilisé la communauté internationale autour de cette cause de la sauvegarde et du développement de l'Arganier.

"La proclamation par l'ONU de la journée internationale de l'arganier est ainsi une reconnaissance à l'échelle internationale des efforts du Royaume, sous les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI dans la protection et la valorisation de l'arganier, notamment grâce au lancement d'un programme global de développement de l'arganiculture sur une superficie de 10.000 ha au Maroc", ajoute le communiqué.

Cette résolution onusienne reconnaît la contribution colossale du secteur de l'arganier dans la mise en œuvre des 17 objectifs de l'agenda 2030 et la réalisation du développement durable dans ses trois dimensions: économique, sociale et environnementale. Elle met également en exergue le rôle de ce secteur dans l'autonomisation et l'émancipation de la femme rurale, le renforcement de l'économie solidaire, l'éradication de la pauvreté et le développement humain à travers le soutien et la promotion du rôle des coopératives et autres formes d'organisation agricoles actives dans le secteur de l'arganier.

"Protéger ce patrimoine culturel est au cœur des missions entreprises par le Royaume du Maroc et la célébration de la Journée Internationale de l'Arganier vient renforcer ces efforts. Cette Journée est une invitation à apprendre, partager et célébrer cet arbre mythique, et un moyen de faire de sa culture un levier de développement socio-économique durable ", se félicite M.Omar Hilale, cité dans le communiqué.