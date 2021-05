Maroc: La Serbie salue la politique sage de SM le Roi sur les plans national et international

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, Nikola Selaković, a salué, mercredi à Rabat, la politique sage de SM le Roi Mohammed VI sur les plans national et international, laquelle a permis au Maroc de devenir un modèle dans la région et une passerelle entre l'Europe et l'Afrique.

S'exprimant lors de son entretien avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le chef de la diplomatie serbe a fait savoir que sa visite au Royaume, qui est son premier déplacement dans un pays africain, témoigne de la qualité des relations unissant le Maroc et la Serbie et de la confiance mutuelle entre les deux peuples et les deux pays", indique l'institution législative dans un communiqué.

M. Selaković a également souligné la convergence des points de vue entre les deux pays, réitérant le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume et aux efforts du Maroc pour parvenir à une résolution définitive du conflit artificiel autour du Sahara marocain, relève le communiqué.

Le Chef de la diplomatie serbe a affirmé que les relations entre les deux pays connaitront une évolution remarquable après la signature de nombreux accords de coopération à l'occasion de sa visite au Royaume.

De son côté, M. El Malki s'est félicité de la position indéfectible de la Serbie en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume, relevant que les deux pays partagent les mêmes valeurs, et entretiennent de solides liens d'amitié depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1957.

Il a en outre noté avec satisfaction la convergence des points de vue entre les deux pays sur diverses questions régionales et internationales, faisant savoir que la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale est l'un des piliers de la diplomatie du Maroc et de la Serbie.

A cet égard, M. El Malki a rappelé le rôle important joué par le Royaume dans la création du Mouvement des Non-alignés, dont la Serbie commémore cette année le 60e anniversaire.

Il a ensuite appelé à intensifier les concertations entre les deux pays au sein des organisations internationales, de manière à servir leurs intérêts communs, et à consolider la coopération économique entre eux, notamment à travers la mise en œuvre de projets conjoints orientés vers le développement du continent africain.

Au niveau parlementaire, M. El Malki s'est félicité des relations de partenariat et de coopération entre les institutions législatives des deux pays, rappelant à cet égard la signature en 2018 d'un mémorandum d'entente visant à institutionnaliser les relations entre les deux parties, et réitérant l'invitation au Président du Parlement serbe à effectuer une visite de travail au Maroc.