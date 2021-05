Madagascar: Rugby-« Solidarity camp » - Les Makis et les Tunisiennes affichent leur complicité

Quand les deux équipes affichent leur amitié et fraternité dans le rugby.

Le camp de solidarité de rugby à VII se déroule mieux qu'on l'avait imaginé en Tunisie. L'équipe du pays hôte et les Ladies Makis s'entendent bien depuis la première journée. Elles ont affiché leur complicité durant l'entraînement et en dehors du terrain. Les deux équipes représentantes du continent au tournoi de repêchage en juin, l'ultime chance pour se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo se connaissent petit à petit. Unies comme jamais, elles ont chanté et dansé côte à côte. Toutes contentes de reprendre les entraînements mardi dernier au stade d'El Menzah à Tunis.

Par ailleurs, les choses sérieuses vont commencer demain et samedi pour les protégées de Manantsoa Andrianasolo, à l'occasion de la troisième et quatrième journée du tournoi. La troupe à Grande sera encore une fois mise à l'épreuve de leur homologue Tunisienne et du mondialiste Kenyane. Guidées à distance par leur coach Eric Sefo, qui est encore sous quarantaine à Andohatapenaka, les Makis cherchent à mieux faire que trois victoires, trois défaites et deux matches nuls, résultats obtenus ce week-end.

« Ce stage est très important pour les Makis. Elles n'auront plus l'occasion de mesurer leur niveau technique, moral et physique que lors de ce tournoi. On a pu constater que l'équipe n'est pas encore au point sur le plan physique. Si lors de la première journée, les joueuses ont réalisé une entrée fracassante, elles n'avaient plus le même punch lors de la deuxième journée, elles étaient fatiguées. Il y a même eu quatre joueuses blessées », a fait savoir le président du Malagasy Rugby Marcel Rakotomalala.