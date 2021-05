Afrique Centrale: Vice-ministre des affaires étrangères - Samy Adubango à l'écoute du groupe CIGA

Le Vice-ministre en charge des affaires étrangères, Samy Adubango Awotho a été au four et au moulin, mercredi 5 mai 2021, dans le cadre de ses charges d'Etat. Tôt le matin, Samy Adubango Awotho s'est dirigé vers le ministère de l'intégration régionale et francophonie où il a pris une part active à une visioconférence sur le projet relatif à la feuille de route indicative pour l'opération des fonds de coopération et développement de la CEEAC, conjointement avec deux autres membres du gouvernement de la RD Congo, à savoir le Ministre de l'intégration régionale et le Vice-ministre du Plan. A ladite visioconférence, 11 pays africains connectés y ont pris part active, par le biais de leurs membres des gouvernements respectifs.

Sans repos, le Vice-ministre Samy Adubango Awotho a accordé une audience à une délégation des congolais de la diaspora, précisément la société CIGA SARL conduite par son Directeur général, M. Joseph Kalinda.

Aux prises avec la presse, madame Patricia Maïsha, du reste porte-parole de circonstance de ladite délégation, a expliqué la substance de la rencontre et le satisfécit de la délégation par rapport au feedback lui réservé par le Vice- ministre des affaires Étrangères Samy Adubango Awotho.

"Nous avons rencontré Son Excellence Monsieur le Vice-ministre des affaires étrangères dans le cadre de CIGA SARL, qui est une entreprise des congolais de l'étranger et qui porte un projet qui doit être encadré par le ministère des affaires étrangères. Le projet consiste à encadrer les congolais du pays et les congolais de l'étranger. Les mettre ensemble pour booster l'entrepreneuriat et participer au développement du pays, dans le cadre de la création d'emplois et de la croissance de l'économie nationale", a-t-elle confié aux fins limiers.

Le Vice-ministre des affaires étrangères Samy Adubango a été très réceptif, a noté la délégation du CIGA SARL, par la bouche de son porte-parole.

"Nous avons été très émus et très surpris de la souplesse de Son Excellence le Ministre, de la manière dont il nous a reçus, de la manière dont il a accueilli le projet. Vraiment, ça nous a encouragés de voir qu'il est en train d'accompagner la vision du Chef de l'Etat et il a suivi les instructions que le Chef de l'Etat leur a données lors du dernier conseil des ministres. Parce que c'est parmi aussi ses attributions d'accompagner les projets et les investissements des congolais de l'étranger. C'est pour cela qu'il nous a promis un accompagnement, ce qui nous a réjouis par rapport à cette promptitude du ministre. Ça nous encourage encore à travailler plus avec nos frères qui sont à l'étranger", a ajouté madame Patricia Maïsha.

Avant de poursuivre en lançant un vibrant appel à la diaspora congolaise :

"Nous profitons de leur lancer un appel pour leur dire que les portes sont ouvertes et c'est le moment de venir mettre la main à la pâte pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour le développement de notre pays".

Pour rappel, le Vice-ministre des affaires étrangères, Samy Adubango Awotho, est résolument déterminé, conjointement avec le VPM en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula Apala, à promouvoir et valoriser les investissements par le truchement de la diaspora congolaise, conformément à la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'où, promet-il de ne ménager aucun effort pour s'impliquer dans l'assainissement du climat des affaires au pays, en vue de matérialiser la vision du premier citoyen de la République.