Congo-Kinshasa: Budget - Aimé Boji promet l'amélioration des conditions de travail au Secrétariat général

Ils ont commencé leur périple au Secrétariat Général du Budget, situé à l'immeuble Ubangi, dans la Commune de la Gombe ce mercredi 5 mai 2021. Le Ministère d'Etat au Budget, Aimé Boji Sangara et son adjoint, Elysé Bokumwana Maposo, ont entamé une série de visites dans différents services du Secrétariat Général du Budget. Question de prendre la température de la façon dont ces différents services fonctionnent. Pendant 48 heures, soit du mercredi 5 au jeudi 6 mai 2021, ces deux warrior's seront à l'écoute du personnel de l'administration du ministère du Budget.

Ils ont été accueillis par le Secrétaire Général a.i. au Budget, Pierre Mbuyi Kabwika, entouré d'un nombre important de Cadres et agents de son Administration.

Tous masqués, respect des gestes barrières contre Covid-19 oblige, les deux personnalités et leurs accompagnateurs ont entrepris leur visite par un cours échange dans le bureau du SG Pierre Mbuyi.

Aimé Boji Sangara et Elysé Bokumwana ont poursuivi la ronde en visitant tous les départements du Secrétariat Général du Budget notamment, la Direction Générale de développement et suivi des performances, le Secrétariat Permanent de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés publics, la Direction de l'intendance Générale et des Crédits Centralisés, la Coordination informatique interministérielle, la Direction des Etudes et planifications, la Direction des archives et nouvelles Technologies de l'information et de la communication, la Direction des ressources humaines et, enfin, la Direction administrative et financière.

A la fin de la première phase de cette visite, le Ministre d'Etat en charge du Budget a fait un constat positif sur l'état d'esprit de ses interlocuteurs.

S'adressant à la presse, Aimé Boji Sangara a loué l'harmonie et les bonnes conditions de travail de ses interlocuteurs.

«Nous avons constaté un personnel très expérimenté et qui travaille en harmonie avec les exigences et les standards internationaux. Donc, nous n'avons pas de crainte par rapport à la qualité des ressources humaines du personnel. C'est juste question d'améliorer un peu leurs conditions de travail», a-t-il lancé devant la presse au sortir de leurs échanges.

Le ministre d'Etat au Budget va poursuivre la série de ses visites de prise de contact ce jeudi 6 mai 2021.