Madagascar: Inspecteurs du travail et des lois sociales - Déploiement dans le secteur agricole

« Des inspecteurs du travail et des lois sociales issus de la promotion sortante de la formation initiale Madio vont être déployés dans le domaine du travail agricole ».

C'est ce qui a été avancé par Pascal Pierrot Rabetahiana, Directeur général de l'ENAM ou Ecole Nationale d'Administration lors de la cérémonie de remise de kits SST (Sécurité, Santé au Travail) aux cinquante inspecteurs du travail et des lois sociales fraîchement diplômés à Androhibe hier. Ainsi, certains de ces nouveaux diplômés de l'ENAM vont parcourir les régions afin de mener des inspections. Leur objectif serait de faire conformer le secteur aux lois et règlements en vigueur dans le pays. Il conviendrait de noter qu'auparavant, les inspecteurs du travail sortant de l'ENAM, étaient surtout déployés auprès des entreprises et usines. L'affectation dans le secteur agricole voudrait ainsi apporter des améliorations pour les travailleurs de ce secteur.

Opérationnels. La dotation en matériels et équipements, effectuée hier, rentre dans le cadre de la coopération entre l'ENAM et l'OI-BIT à travers le projet VZF ou Vision Zero Fund. Une initiative qui rentre également dans le cadre de la promotion de la lutte pour la Sécurité et la Santé au Travail, et, qui devrait « permettre aux nouveaux diplômés d'être directement opérationnels compte tenu du contexte qui prévaut actuellement », d'après Pascal Pierrot Rabetahiana.