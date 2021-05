Madagascar: SEMPAMA - Atelier dans le cadre du projet Fy Beazana

L'atelier mis en œuvre par la Fédération syndicale Sempama d'Antananarivo et la Confédération nationale a été un succès.

La semaine dernière, pendant deux jours, 23 participants se sont regroupés à Mahamasina. Cet atelier entre dans le cadre de l'amélioration du manuel des procédures administratives et financières et du lancement du projet Fy Beazana, initié par le SEMPAMA. L'organisation de cet atelier fait partie des objectifs fixés dans le projet Fy Beazana, soutenu par les donateurs du syndicat. Fournir une assistance matérielle à la résilience Covid-19 pour les éducateurs (MEN), les formateurs (METFP), le personnel scolaire et les apprenants sont les sujets discutés par les participants, ceci étant l'essence même du projet.

Trois régions sont impliquées au lancement, mais cela s'étendra à d'autres régions. Également, le syndicat poursuit son travail et surveille de près les cas de recrutement de fonctionnaires au METFP, pour lesquels la liste officielle des recrues n'a pas encore été publiée à ce jour, suscitant plusieurs inquiétudes et interrogations au sein du ministère. « Ce projet présente des avantages pour les enseignants, le personnel éducatif et les élèves. Tout au long du projet, les enseignants bénéficieront d'une formation qui pourra améliorer leur cadre de travail, surtout en cette période de pandémie », a déclaré Espérant R, Directeur exécutif du projet.