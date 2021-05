Congo-Kinshasa: Fatshi annonce la réhabilitation des infrastructures de l'UPN et de l'IBTP

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé deux mesures fortes pour l'UPN (Université Pédagogique Nationale) et l'IBTP (Institut des Bâtiments et Travaux Publics), à savoir la réhabilitation de leurs infrastructures dans le meilleur délai ainsi que la gratuité de la connexion Wifi, à installer incessamment. C'était hier mercredi 05 mai 2021, au terme de sa visite d'inspection dans ces deux établissements d'enseignement supérieur et universitaire, marquée par des échanges directs avec leurs étudiants.

Le Président de la République a fait l'amer constat de la vétusté des bâtiments de l'IBTP et de l'UPN ainsi que des conditions, qu'il a jugées inacceptables, dans lesquelles vivent les communautés estudiantines.

S'agissant de la réhabilitation des infrastructures, il a donné des instructions aux équipes des entreprises des bâtiments et travaux publics en vue de procéder, d'ici la fin de la semaine en cours, aux études de faisabilité des travaux et d'évaluation de leurs coûts globaux. Selon la vision de Félix Antoine Tshisekedi, les cadres du pays actuellement en formation devraient vivre dans des conditions qui leur permettent de se consacrer effectivement à leurs filières respectives,, afin d'être utiles à la Nation.

S'agissant de la connexion Wifi, déjà opération à l'Université de Kinshasa, elle devrait permettre aux étudiants de l'UPN et de l'IBTP de mener des recherches personnelles en rapport avec leur formation. Le Chef de l'Etat a annoncé, dans la foulée, l'interdiction de la vente obligatoire des syllabus aux étudiants. « Les étudiants ne sont pas des marchandises. Leurs parents n'ont pas les moyens. C'est à l'Etat congolais et aux décideurs de créer un contexte pour chaque étudiant », a-t-il martelé à l'intention des autorités académiques et du corps professoral non seulement de ces deux établissements mais aussi de l'ensemble de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

Il a rappelé, à la même occasion, sa ferme détermination à respecter tous ses engagements envers le peuple, invitant tout le monde à attendre 2023 pour faire un bilan exhaistif de ses actions.