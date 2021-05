Madagascar: Rugby / Sevens solidarity camp - Les Ladies Makis changent de tactique

La sélection malgache souffre de sous effectif. L'équipe nationale féminine de rugby à VII a brillé lors de la première journée du tournoi « Sevens Solidarity Camp » ce samedi au stade d'El Manzeh en Tunisie puis a été pulvérisée par la formation kényane en deuxième journée. Les Lionesses kenyanes confirment sa suprématie et restent l'équipe difficile à battre avec le ticket olympique déjà en poche.

Les Ladies Makis étaient, quand à elles, efficaces en défense et en placage. Elles comptent rebondir au deuxième tournoi prévu les 7 et 8 mai. «J'ai proposé à la délégation sur place d'autres tactiques en vue du deuxième tournoi entre autres le système d'attaque sur les côtés et à l'intervalle. Nous avons pris cette décision car nos adversaires ont déjà repéré nos marqueuses », confie le coach Eric Randrianarison, alias «Sefo », privé du voyage étant testé positif à la veille du départ.

Ce technicien a suivi en direct les huit matches des Makises et a pu, grâce à la technologie, guider à distance le coach sur place, Manantsoa Andrianasolo, qu'est plutôt le préparateur physique.

À distance

«Nous étions en sous effectif. Nous n'avons que treize joueuses alors que la Tunisie aligne dix huit et seize pour le Kenya. Ainsi il est inévident de procéder convenablement au remplacement. De ce fait, elles ont du déployer beaucoup trop d'efforts à chaque matche par rapport aux adversaires », argumente le coach Eric «Sefo» de la série de défaites au premier tournoi. De plus, deux ou trois joueuses sont blessées à l'épaule, aux côtes et pire, «Grande» de son vrai nom Sahondramalala Nomenjanahary, pièce maîtresse de l'équipe est victime d'un double placage haut et ne pourra plus jouer le deuxième tournoi.

«Vu l'effectif et l'état physique des joueuses, ce sera difficile de rééditer la victoire d'entrée contre le Kenya lors du premier tournoi. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va changer de tactique», poursuit l'entraineur. Ces tournois entre dans le cadre de la préparation des Ladies makis et les Gazelles tunisiennes au tournoi de repêchage qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce tournoi de barrage qui verra la participation de douze pays des cinq continents se tiendra du 19 au 21 juin à Monaco.