Sénégal: LDC - Edouard Mendy (Chelsea) fera-t-il autant que Bruce Grobbelaar (Liverpool) en 1984 ?

L'international sénégalais, Edouard Mendy, est rentré dans l'histoire des gardiens africains en se qualifiant avec le club de Chelsea en finale de la Ligue des Champions saison 2020-21, hier mercredi 5 mai 2021, face au Real Madrid. Alors, comme le gardien zimbabwéen qui avait remporté la Champions League en 1984 avec Liverpool, le portier de Chelsea pourra-t-il l'imiter ?

Chelsea a assuré sa qualification en finale de la C1 en battant hier le grandissime club madrilène, sur le score de 2 buts à 0. Edouard Mendy, dernier rempart des Blues, a encore sorti une prestation XXL en gardant sa cage inviolée. Cependant, comme un certain Bruce Grobbelaar, qui avait remporté la ligue des Champions avec Liverpool en 1984, E. Mendy pourra-t-il en faire autant avec Chelsea ?

Bruce Grobbelaar, ancien international zimbabwéen, avait sorti un coup de bluff en 1984 lors de la séance de tirs au but face à la Roma. Il avait tiré la langue et simulé l'épuisement, juste avant que Graziani, le joueur romain, ne se présente et rate son tir. Ce qui avait permis à Liverpool de remporter le titre avec 4 tirs au but contre 2. Trente-sept ans plus tard, c'est un autre africain et sénégalais, du nom de Edouard Mendy, qui sera en finale de la prestigieuse coupe aux grandes oreilles pour affronter Manchester City.

Edouard Mendy, la finale de sa vie

Le gardien de Chelsea fait une saison remarquable depuis son arrivée la saison dernière en provenance de Rennes. Avec 8 cleans sheets en 11 matchs de Champions League saison 2020-21, le portier sénégalais réussit un parcours remarquable. La fin de saison de Chelsea, qui est actuellement 4e de la Premier League, en finale de la FA Cup et depuis hier en finale face à Manchester City, est la preuve que Mendy assure son rôle à lui assigné. Pour Mendy, cette finale face à City, qui ne s'imaginait jamais disputer un tel match au vue des difficultés rencontrées dans sa carrière, fera tout pour briller et remporter ce trophée. Notons que Edouard Mendy sera le 3e gardien africain à disputer une finale de C1 puisque son compatriote sénégalais, Tony Sylva avait été du groupe qui a perdu contre le Porto de José Mourinho en 2005.

Souhaitons donc que le même scénario se répète et que Mendy parvienne à être décisif lors de la séance des tirs de but, si tirs au but il y a, en cette soirée du 29 mai 2021 !