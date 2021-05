Sénégal: Visite des chantiers de l'université Cheikh Anta Diop par la Dmcees - Une clinique moderne, deux laboratoires et 10 salles de classes mis à la disposition de l'université

Lors d'une visite effectuée hier, mercredi 5 mai au temple du savoir de l'UCAD, le Directeur de la maintenance des constructions et d'équipements de enseignement supérieur a tenu à constater l'état d'avancement dès la construction de deux laboratoires de l'école supérieure polytechnique et de la faculté des sciences et techniques ainsi que 10 salles de classes et une clinique moderne de l'université.

"Dans le cadre des décisions du président de la République lors du conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, le ministre a déclenché un vaste programme qui consiste à doubler la capacité sur l'enseignement supérieur sur le plan pédagogie comme sur le plan social. Compte tenu de l'ensemble de ses projets, la direction s'est déplacée pour constater l'état d'avancement de ces chantiers à l'UCAD", a déclaré Cheikh Ahmadou Bamba Fall, le Directeur de la maintenance des constructions et d'équipements de enseignement supérieur. Un geste bien accueilli par les bénéficiaires de ces édifices publics.

Fallilou Mbacké Samb, le directeur de l'ESP apprécie l'augmentation conséquente du nombre d'étudiants. "Nous sommes très honorés d'accueillir cette délégation qui est venue constatée l'état d'avancement des travaux du bâtiment que le ministère a bien voulu mettre gracieusement à l'ESP. C'est un bâtiment dédié aux travaux pratiques pédagogiques qui va permettre à l'ESP d'augmenter ses capacités d'accueil et de dispenser des travaux pratiques de qualité aux étudiants que nous accueillons et qui sont très nombreux. Nous allons accueillir prochainement des matériaux de haute dimension de la part de nos partenaires allemands pour équiper ces laboratoires".

Pour ce qui est du censeur de la faculté des sciences et techniques ces bâtiments surviennent à une heure où la faculté empruntée des salles dans d'autres écoles pour pouvoir distiller les cours dans les normes. "C'est la première fois que le MESRI met à notre disposition des salles. Cela survient au moment où nous étions cherchés dans les alentours des salles pour abriter nos travaux dirigés.

Toutes les facultés lui remercient pour ce joyau de 10 salles capables de contenir plus de 600 étudiants", a déclaré le Pr Bassirou Lo, censeur de la faculté des sciences et techniques de l'UCAD. De bâtiments qui répondent aux attentes des étudiants et qui seront mis à leurs dispositions dans de bref délai. "Présentement, on est venus visiter des laboratoires au niveau de l'ESP et de la faculté des sciences ainsi que des salles de classe et le clinique moderne construit sur un périmètre de 10 mille mètres carrés constitué de 4 étages avec tout ce dont a besoin un hôpital pour pouvoir subvenir aux différents vœux du service sanitaire de l'université.

Les entreprises responsables de la construction se sont engagées à livrer les bâtiments sur un délai très court pour que ces bâtiments soient opérationnels. Pour les équipements, nous allons essayer de prendre en charge les besoins d'urgence et au fuir à mesure avec l'appui du gouvernement nous allons équiper l'intégralité des bâtiments", a conclu le Directeur de la maintenance des constructions et d'équipements de enseignement supérieur, Cheikh Ahmadou Bamba Fall.