Maroc: Youssef Amrani - La diplomatie virtuelle ne doit pas servir de prétexte à l'instrumentalisation politique

La perspective marocaine d'une diplomatie post-Covid reconfigurée a été présentée par l'ambassadeur Youssef Amrani qui est intervenu, mardi, en tant que panéliste de l'émission-débat d'Al Jazeera «Inside Story», tenue sous la thématique «La diplomatie digitale est-elle une alternative d'avenir ?».

Intervenant aux côtés d'experts internationaux de renom, à savoir Tom Fletcher, directeur de Hertford Collège Oxford et conseiller de trois Premiers ministres britanniques, Theresa Fallon, présidente du Centre d'études sur la Russie, l'Europe et l'Asie, le diplomate marocain a apporté des éclaircissements sur ce qu'il a qualifié «d'un paradigme changeant dans l'exercice d'une action de la diplomatie qui ne saurait faire l'économie d'une nécessaire adaptation dans ses démarches comme dans ses outils de travail».

Partant du postulat que la pandémie mondiale de la Covid-19 a imposé une nouvelle réalité dans les relations et l'interaction internationales, il a souligné que le diplomate a été confronté à un exercice de remise en question structurel et profond sur la façon même dont il conçoit la pratique de son métier et plus globalement les schémas de coopération d'une diplomatie qui ne peut se permettre d'avancer à reculons. A ce titre, il a loué les mérites d'une diplomatie digitale qui a permis, dans une certaine mesure, «de contourner» les restrictions sanitaires d'un virus qui a drastiquement limité les possibilités d'interactions humaines, pourtant tellement fondamentales dans l'exercice d'une diplomatie d'action. Il a, néanmoins, soutenu que «la diplomatie c'est d'abord et avant tout le contact, le verbe et la confiance qui ne se retrouvent qu'autour d'une table de négociation où le diplomate interagit avec tous ses sens pour convaincre, influencer et débattre».

«Rien ne remplace le contact direct, les salles de réunions de New York, Addis, Vienne ou Genève où l'on peut à travers la négociation trouver le meilleur compromis possible. Le numérique ne peut remplacer l'humain. Il doit être un vecteur de rapprochement et pas de remplacement», a plaidé l'ambassadeur en estimant nécessaire d'utiliser le numérique mais avec maîtrise et précaution, sinon on risque de perdre en profondeur en cherchant à gagner en efficacité. Il a, enfin, conclu ses propos en soulignant que le continent africain a été à l'avant-garde de cette diplomatie, qui s'organise autour des valeurs cardinales que sont le partage et la solidarité. Toutefois, a-t-il estimé, la diplomatie virtuelle à l'échelle continentale ne doit pas être un prétexte à l'instrumentalisation politique comme il a malheureusement parfois été observé lors de récentes réunions de l'UA, où l'outil informatique n'a pas été maîtrisé et a été utilisé pour contourner les procédures et les réglementations.