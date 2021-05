Congo-Brazzaville: Société civile - Les animateurs des associations planchent sur la gouvernance

Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales organise une formation à l'endroit des leaders des associations sur les règles administratives et la gouvernance pour leur permettre de mieux concevoir, gérer et évaluer les projets.

La formation se déroule du 6 au 7 mai dans la ville capitale. « Les organisations de la société civile : problèmes et perspectives », « La force et la crédibilité des organisations de la société civile » figurent parmi les multiples thèmes qui seront développés.

« Nous avons conscience des faiblesses notoires de notre société civile en termes d'assise territoriale, de compétences sur le bien des aspects... Nous agissons donc pour l'essor d'une société civile à la hauteur des enjeux et des défis qui s'imposent à notre pays », a déclaré le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangui, ouvrant les travaux du séminaire de renforcement des capacités des leaders des organisations de la société civile sur les règles administratives et la gouvernance.

Seon lui, cette formation occupe une place stratégique dans la vie des organisations de la société civile qui ont pour vocation, entre autres, d'appuyer les efforts des pouvoirs publics dans la défense des intérêts de la population et des valeurs de la société dans l'animation de la vie publique.