Afrique: Eliminatoires du Mondial 2022 - 36 Lions présélectionnés

La liste des joueurs convoqués pour la prochaine période FIFA a été publiée hier, sans beaucoup de changements.

Antonio Conceiçao aime la stabilité. C'est le premier constat qui saute aux yeux après la publication, hier, de la liste des joueurs présélectionnés pour la prochaine période FIFA. Période qui s'étale du 31 mai au 15 juin prochain, au cours de laquelle le continent africain disputera les première et deuxième journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Le sélectionneur des Lions indomptables a en effet reconduit, à quelques noms près, les joueurs déjà préconvoqués pour les deux dernières journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2021 en mars dernier. On note ainsi le nom d'Eric Maxim choupo-Moting, qui avait été au cœur d'un imbroglio autour de sa convocation à cette occasion. L'attaquant du Bayern de Munich, plutôt en forme en ce moment, n'avait pas fait le déplacement. Mais il semble que les malentendus sont désormais aplanis. Du moins, on l'espère. Plusieurs cadres de l'équipe n'avaient pas non plus été retenus dans les 25 du fait de la frilosité de certains clubs en raison de la situation liée au Covid-19.

Les seuls « bleus » sont le gardien de but de 28 ans, Devis Epassy, qui évolue en Grèce, et le défenseur Jean-Claude Bilong, sociétaire du championnat turc. Reste à savoir si les deux binationaux honoreront une première convocation officielle sous le maillot vert-rouge-jaune. Antonio Conceiçao puisera en effet dans cette liste ouverte pour choisir le groupe final qui affrontera le Malawi à domicile puis la Côte d'Ivoire à Abidjan en début juin prochain. Le technicien portugais était présent hier au stade annexe n°1 de l'Omnisports à Yaoundé pour le match en retard du championnat Elite One Colombe-Coton Sport. Mais il faut croire que les joueurs locaux ne lui ont pas encore véritablement tapé dans l'œil puisque seul Meyapa Fonguain de Fauve Azur, déjà présent contre le Cap Vert et le Rwanda, figure parmi les 36 présélectionnés.

Dans tous les cas, Antonio Conceiçao détient seul les clés pour un parcours sans faute dans ces éliminatoires. Car l'enjeu est de taille : le Cameroun ne s'était pas qualifié pour le Mondial 2018 et il n'est certainement pas question de rater cette compétition pour la seconde fois consécutive. Pour cela, il faudra donc terminer en tête du groupe D où on retrouve la Côte d'Ivoire, le Malawi et le Mozambique. Les premiers de chacun des dix groupes seront qualifiés pour le 3e et dernier tour qui se disputera sous forme de barrages. Il faut aussi préciser que ces éliminatoires sont un très bon galop d'essai dans la perspective de la CAN que le Cameroun accueille dès janvier prochain. Une compétition que les Lions indomptables espèrent remporter chez eux.

Les joueurs appelés

Gardiens de but

- Fabrice Ondoa (NK Istra 1967- Croatie)

- Simon Omossola ( As Vita Club- RD Congo)

- Jean Efala Komguep (Akwa Unit F. - Nigeria)

- Blondy Noukeu (Stoke City- Angleterre)

- Devis Epassy ( Pas Lamia - Grèce)

Défenseurs

- Collins Fai (Standard de Liège)

- Jérôme Onguene (Gênes - Italie)

- Michael Ngadeu (La Gantoise- Belgique)

- Jean-Claude Billong (Hatayspor-Turquie)

- Harold Moukoudi (Saint Etienne- France)

- Olivier Mbaizo (Union Philadelphia- USA)

- Jean Charles Castelletto (Nantes-France)

- Meyapia Fongain (Fauve Azur - Cameroun)

- Dawa Joyskim (Valmeria-Lettonie)

- Nouhou Tolo (Seattle-USA)

- Tchamba Duplexe (Strømsgodset IF-Norvège)

Milieux de terrain

- Pierre Kunde Malong (Mainz-Allemagne)

- Franck Zambo Anguissa (Fulham-Angleterre)

- Arnaud Djoum (Al Raed - Arabie Saoudite)

- Jean Onana (Royal Excel Mouscron - Belgique)

- Yan Brice Eteki (Granada-Espagne)

- Martin Hongla (Antwerp- Belgique)

- Samuel Oum Gouet (Altach - Autriche)

- James Léa Siliki (Rennes- France)

- Ivan Neyou (Saint Etienne- France)

Attaquants

- Karl Toko Ekambi (Lyon - France)

- Martin Assomo (Apejes- Cameroun)

- Christian Bassogog - (Shanghai Shenshua - Chine)

- Eric Maxim Choupo Moting (Bayern Munich -Allemagne)

- Vincent Aboubakar (Besiktas- Turquie)

- John Mary (Avispa Fukuoka- Japon)

- Ngamaleu Moumi (Young Boys- Suisse)

- Stéphane Bahoken (Angers-France)

- Serge Tabekou (Royal Excel Mouscron - Belgique)