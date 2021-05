Cameroun: Thalassa Beach - Une plage en pleine forêt

Ce site touristique ouvert en 2018 dans la ville de Mbalmayo, attire chaque jour, un peu plus de visiteurs, même par ces temps de pandémie.

Thalassa Beach, site touristique situé dans la ville de Mbalmayo, département du Nyong et So'o, région du Centre. Tout visiteur qui s'y rend est séduit par un paysage verdoyant qui exhale l'air frais de la forêt. Les chants des oiseaux contribuent aisément à renforcer l'enchantement. Le sable blanc, une autre particularité, est jonché de petites pierres en forme de cristaux blancs, et constitue une petite plage au bord d'une rivière d'eau douce serpentant dans son lit. Un ensemble qui apaise rapidement le touriste. « Ce cadre est parfait pour une petite balade entre amoureux. Ma femme et moi avons déjà pour habitude d'offrir à nos enfants une sortie récréative en ce lieu », se réjouit un visiteur.

Thalassa beach offre aux touristes une randonnée simple de 30 minutes pour un montant de 1000 F par personne. Un forfait d'une heure de pique-nique se paie à 2500 F par client. Ceux qui y passent toute une journée paient 5000 F par personne et ont droit à la pêche traditionnelle et sportive, une baignade dans la rivière, un match de football sur du sable blanc, une balade guidée dans la mangrove (le site compte à ce jour une centaine d'arbres), l'observation des poissons vivants dans la piscine et une séance photos pour ceux qui le désirent. Plusieurs espèces de poissons se laissent admirer par les visiteurs. On y trouve du kanga, du silure, du poisson vipère, etc.

Et le promoteur de ce site est fier de ses œuvres. « Ces lacs artificiels sont creusés à la main. C'est une manière pour moi de montrer aux Camerounais qu'il est possible de réaliser de grandes choses avec peu de moyens », explique Cyrille Amougou, administrateur du site. Pour les amateurs de la pêche sportive, le poisson capturé dans la rivière peut être grillé sur place. Thalassa Beach a mis à la disposition de ses visiteurs des barbecues permettant de s'offrir le plaisir de faire sa petite cuisine. « Braiser soi-même un poisson qu'on vient de pêcher procure un réel plaisir », affirme un client.

Les enfants ont un traitement préférentiel. « Pour le moment, les enfants de moins de cinq ans ne paient pas. Puisque nous n'avons pas encore mis des attractions pour eux », précise l'administrateur. Les jours ordinaires, Thalassa Beach accueille une dizaine de visiteurs par jour et les weekends, il reçoit 150 à 200 visiteurs.

Sur ce site, il est prévu la construction d'hôtels, de bars, des restaurants, d'un zoo, d'aquariums, entre autres.