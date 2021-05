Burkina Faso: Lutte contre la fraude - La Brigade mobile des douanes de Tenkodogo saisit des motos et diverses marchandises

Cette saisie opérée le mardi 4 mai 2021 est le fruit d'un service de campagne organisé par le chef de Brigade, l'inspecteur central des douanes Kassoum Kirakoya et exécuté par une équipe dynamique sur le terrain.

Au delà de la lutte contre la fraude, cette saisie contribue à la préservation de l'environnement et de la sécurité des citoyens.

En effet, le cyanure est un produit chimique très dangereux qui doit être utilisé avec toute la précaution qui s'impose.

A contrario, l'usage non contrôlé de ce produit dans l'exploitation artisanale des sites miniers expose nos sols, nos eaux, la faune, la flore et les humains à la contamination et à l'intoxication.

Quant au charbon actif et aux bâtons d'explosifs avec des amorces et des fils, bien qu'ils soient utilisés dans un but lucratif sur les sites aurifères, peuvent parfois être exploités à des fins criminelles, exposant ainsi les concitoyens à l'insécurité.