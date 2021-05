Congo-Kinshasa: Linda Gieskes-Mwamba - « L'Afrique devrait être en tête dans la fabrication de produits naturels de beauté »

interview

Linda Gieskes-Mwamba est la fondatrice de Suki Suki Naturals, une marque de soins capillaires et cutanée, basée en Afrique du Sud. Celle-ci a été créée en 2014, d'abord comme marque de produits pour les cheveux, avant d'intégrer les produits pour la peau, il y a deux ans.

Comment êtes-vous arrivée à créer votre marque et quelle est sa particularité?

J'ai créé Suki Suki afin de remédier au manque de soins capillaires naturels pour les femmes de couleur. J'ai trouvé que la plupart des produits sur le marché étaient soit trop chers, soit trop toxiques, ou les deux. La gestion de mon entreprise implique la fabrication de certains produits, la recherche et le développement de nouveaux, leur conception et leur commercialisation ainsi que la rencontre de personnes afin de nouer de nouveaux partenariats.

Quels sont ces différents produits ?

Dans ma gamme de soins capillaires, nous avons l'huile miraculeuse, le beurre de mangue et la crème de karité fouettée. Nous proposons des huiles pour le visage, des toners et des masques pour la peau. Nos produits sont vendus sur notre boutique en ligne ( www.sukisukinaturals.co.za ) ainsi que sur divers magasins en Afrique du Sud, au Mozambique, en Belgique et bientôt en République démocratique du Congo. Mes plus grands clients sont les femmes, en particulier celles qui aiment prendre soin d'elles sans utiliser des produits toxiques et chimiques. Bien que Suki Suki Naturals soit une marque africaine, elle est également très inclusive, nos clientes représentent tous les types de nationalité.

Quelle est aujourd'hui l'envergure de votre entreprise ?

Suki Suki est encore une entreprise relativement petite. Mes produits sont fabriqués dans des usines, en petites quantités. La société est toujours uniquement dirigée par moi-même et je n'ai pas d'employé. Je travaille avec différentes personnes pour la gestion quotidienne de mon entreprise qui s'imposera comme une marque de beauté authentiquement africaine et naturelle reconnue dans le monde entier.

Comment analysez-vous le secteur des produits de soins capillaires en Afrique ?

C'est un espace très excitant, l'Afrique devrait être en tête dans la fabrication de produits de beauté naturels, car nous possédons un grand nombre de matières premières. Je souhaite que les produits africains soient exportés davantage, plutôt que de n'exporter que nos matières premières. Pour avoir une place sur le marché mondial dans l'exportation de nos produits, nous devons acquérir de meilleures compétences en marketing afin d'écrire un récit africain authentique pour nos produits.

Quels sont les défis auxquels vous faites face ?

Le financement est toujours un obstacle quand on a une petite entreprise. Il n'est pas facile de trouver des partenariats avec les bonnes personnes, celles qui comprennent et respectent votre vision et qui peuvent y contribuer.

Vos motivations quotidiennes dans la réalisation de vos objectifs ?

Pouvoir faire ce que j'aime vraiment est ma plus grande motivation. Je suis très chanceuse d'avoir trouvé ma passion, d'avoir pu y travailler et la voir grandir au fil de ces cinq dernières années. Je prends conscience du chemin parcouru et je sais que mes objectifs seront atteints, une étape à la fois.

La journée type de Linda Gieskes-Mwamba ?

Je planifie généralement la veille au soir, à l'exception des appels et des réunions programmées parfois plusieurs semaines à l'avance. Je me lève tous les matins vers 7h00, je prends mon thé et mon petit déjeuner, et je réponds aux mails. Mes réunions commencent généralement à 10h, mais elles peuvent parfois commencer à 7h30. Chaque jour est différent, je peux passer des journées au labo, comme je peux en passer dans des rendez-vous, et quelque fois les passer à répondre à des mails. Généralement, en fin d'après-midi, je vais à la salle de gym pour suivre un cours de yoga ou de pilates. Ensuite je rentre à la maison, je prends une douche et je continue à travailler jusqu'à environ 21h00 / 22h00.

Vos hobbies ?

Je n'ai pas vraiment de passe-temps, mais les activités que j'apprécie sont le yoga, lire, et me relaxer.

Vos projets pour Suki Suki Naturals ?

Je prévois d'en faire la meilleure marque de beauté naturelle africaine au monde.