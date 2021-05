Congo-Brazzaville: Kyese Ndamba - « Avec Wisu, nous renseignons la population »

interview

Entrepreneure congolaise, Kyese Ndamba est gérante de la startup «Wisu » ou « énergie », chargée d'alerter en temps réel la population congolaise sur les services essentiels tels les coupures d'électricité, d'eau, la présence de carburant dans une station-service, sur l'ouverture des pharmacies et des kiosques dédiés aux paiements mobiles. Entretien.

De « Mwinda » à « Wisu » aujourd'hui, pourquoi avoir changé si soudainement le nom de l'entreprise ?

Nous sommes sur ce projet depuis 2 ans et nous l'avons légalement crée en novembre 2020. Nous avons fait un rebranding de l'application parce qu'on s'est dit que mwinda c'est un peu réducteur. On ne parle pas seulement de l'électricité mais plutôt de beaucoup de service.

Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à créer cette entreprise ?

On s'est rendu compte que dans notre pays les populations sont souvent troublées par tout ce qui est pénurie de ces différents services. Donc avec notre application, on peut se connecter et savoir exactement ce qui se passe dans notre quartier afin d'en trouver une solution. C'est vraiment une application de type communautaire où on attend que chacun partage l'info pour que tout le monde reste informé

A combien de niveau peut-on déduire cette information ?

On la déduit à trois niveaux. Le 1er c'est vous et moi qui allons donner l'information sur l'application, le 2e ce sont nos partenaires qui vont nous informer pour que nous puissions informer nos utilisateurs et le 3e niveau c'est nous mêmes « Wisu » et nos agents qui sont là pour indiquer les lieux d'approvisionnement.

Sur quelle plate-forme de téléchargement trouve -t-on votre application ?

Wisu est téléchargeable gratuitement sur Play store. Vous aurez accès à tous les services et pourrez également partager vos inquiétudes avec des preuves à l'appui. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux notamment Facebook wisu-app242 et notre site internet www.wisu-app.com

Quel regard les gens ont de votre personnalité en tant que femme ?

J'espère qu'ils voient en moi une femme dynamique parce que c'est vraiment ce que j'aimerai projeter. Quelqu'un qui sait où elle va, qui essaie de faire bouger les choses. Donc ce que je peux faire c'est de motiver tout le monde, on se retrousse les manches et on travaille.

Un dernier mot

Wisu est une entreprise fondée et gérée par des femmes et nous sommes heureuses aujourd'hui de présenter notre produit. Je conseille toute personne de télécharger cette application car l'information c'est la clé de toute chose.