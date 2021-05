Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Fatshi City expliqué à Guy Loando

L'ambitieux projet, qui vise la construction de trente-deux mille unités de logements et de bureaux, la création de plus de quarante mille emplois sur une période de cinq ans et la création de nouvelles villes, a été présenté dernièrement au ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, par la société Bitec Consulting au cours d'une séance de travail.

La matérialisation de ce projet dont le coût est évalué à sept milliards de dollars américains s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, laquelle vision consiste à offrir un logement décent à chaque congolais et l'amélioration de sa condition de vie.

Au terme de cette séance de travail, le représentant de Bitec Consulting, Paul Makela, s'est dit heureux de voir le ministre d'Etat, Guy Loando Mboyo, prendre le relais de ce projet. « Nous sommes heureux que le ministre d'Etat reprenne le relai de ce projet. Avec lui, nous avons fait le point sur le projet Fatshi City, nous avons des actions qui sont prévues pour la continuité», a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Nous souhaitons que la date prévue pour le démarrage des travaux soit respectée et que le financement soit bouclé dans les conditions prévues ». Il a, par ailleurs, souligné que le projet Fatshi City est commercial. « Nous devons dire que c'est un projet commercial où il y a des financements disponibles et l'Etat accompagne les entreprises congolaises pour contribuer à l'Aménagement du territoire, par ricochet créer des richesses ».

Pour sa pat, le ministre d'Etat Guy Loando Mboyo a manifesté tout son intérêt quant à l'aboutissement heureux de ce projet. C'est ainsi qu'il a assuré à ses hôtes sa disponibilité à accompagner les entreprises congolaises pour contribuer au développement de l'Aménagement du territoire et créer des richesses en RDC. Quant la mobilisation des fonds, Bitec Consulting qui porte le projet s'engage à mobiliser des moyens nécessaires pour la réussite du projet Fatshi City qui fera de la RDC un miroir de développement.