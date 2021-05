Algérie: Congé de maternité - Une campagne d'information sur les demandes en ligne

Alger — L'Agence de la Caisse nationale des Assurances sociales des Travailleurs salariés (CNAS) d'Alger a lancé, du 4 mai au 1 juin prochain, une campagne d'information et de sensibilisation sur la nouvelle technologie permettant aux femmes enceintes travailleuses d'introduire des demandes de congé de maternité en ligne, via l'espace "El Hanna", informe jeudi, un communiqué de l'Agence.

"Cet espace permettra à l'intéressée de saisir la CNAS à distance, en portant sur sa demande la date présumée de l'accouchement, l'établissement hospitalier prévu pour l'accouchement (conventionné ou non conventionné) ainsi que la nature de l'accouchement ", précise la même source

De même qu'elle pourra "procéder au scanne et aux envois des certificats de grossesses, concernant les 3ème, 6ème et 8ème mois, des certificats des 98 jours, d'accouchement , l'attestation de travail et des salaires (ATS) ainsi que celle de reprise ou de non reprise du travail ( DRT) dûment remplies et renseignées par l'employeur", est-il ajouté, alors qu'un accusé de réception lui sera émis "immédiatement" au terme de la procédure.

Pour bénéficier de cette facilitation, les concernées sont conviées à télécharger l'application "El Hanna en cliquant sur le site www.cnas.elhanaa.dz, dont un guide pratique des étapes à suivre est publié sur les réseaux sociaux de la CNAS.

En sus de l'application "El Hanna" et de la télé-déclaration, le service du tiers-payant est "un acquis qui traduit l'impact de la modernisation engagée par la CNAS à l'effet de donner à la notion de service public la dimension qui se doit, d'éliminer toutes les pratiques bureaucratiques et surtout, de faciliter la vie aux assurés sociaux, à l'instar du système conventionnement", souligne la CNAS.

La mise en place de cette nouvelle technologie s'inscrit dans le cadre de "la modernisation" du secteur de la sécurité sociale, pour lequel le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale a adopté un "plan stratégique visant l'amélioration des services offerts à ses usagers, à travers la numérisation et l'informatisation à distance de l'administration, sachant que le secteur offre 118 prestations électroniques via 35 plateformes numériques", conclut le communiqué.