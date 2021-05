Afrique: Covid - 19 - Risque élevé de la résurgence de la pandémie dans les pays africains

Selon la directrice régionale de l'OMS Afrique, Dr Matshidiso Moeti, plusieurs facteurs contribuent à cette résurgence notamment le manque de respect des mesures de santé publique, la tenue de rassemblements de masse et la faiblesse des taux de dépistage et de vaccination

"Nous ne pouvons pas nous laisser bercer par un faux sentiment de sécurité. L'augmentation dévastatrice des cas et des décès en Inde et le rebond manifeste observé dans d'autres régions du monde sont des signes clairs que la pandémie n'est pas encore terminée dans les pays africains", a déclaré Dr Moeti qui a soutenu qu'une nouvelle remontée des infections par la covid-19 est un risque réel dans de nombreux pays, même si le nombre de cas dans la région semble stable ces dernières semaines. Lutter contre la fatigue liée à la covid-19, a t- elle renchéri, semble être la bataille-clé dans notre riposte collective à la pandémie.

La directrice régionale de l'OMS Afrique a souligné que trois pays sont exposés à un risque très élevé de résurgence de la covid-19, vingt pays sont à risque élevé, vingt-deux pays sont à risque modéré et un seul pays est exposé à un risque faible, selon l'évaluation des risques réalisée dans qurante-six pays. Le risque a été estimé à l'aide de sept indicateurs utilisant des données des quatre dernières semaines. Ces indicateurs sont : le nombre de cas de covid-19 par million de personnes ; la variation en pourcentage des nouveaux cas ; la variation en pourcentage des nouveaux décès ; le taux de reproduction (autrement dit, le taux de propagation d'une infection) ; l'évolution de la pandémie ; le nombre hebdomadaire moyen de tests pour dix mille personnes et le pourcentage de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin.

Avec plus de quatre millions et demi de cas confirmés et plus de cent vingt mille décès rapportés, le continent n'a pas connu d'augmentation massive des cas depuis janvier et la courbe épidémique est restée stable pendant six semaines. Cela dit, le nombre relativement faible de cas a favorisé la complaisance et des signes montrent un relâchement certain dans le respect des mesures de prévention.

« La majorité des nouveaux cas ne sont toujours pas détectés chez les contacts connus. Les investigations sur les groupes de cas et la recherche des contacts sont d'une faiblesse inquiétante dans la plupart des pays de la région », a souligné Dr Moeti. «Nous devons intensifier le dépistage, notamment au moyen de tests de diagnostic rapide, afin d'améliorer la riposte à la pandémie », a-t-il poursuivi. En outre, il est important pour les pays d'intensifier la recherche de cas dans les zones de transmission communautaire généralisée, d'accroître la capacité à isoler les cas et de réorganiser le personnel de santé, notamment en redéployant des agents de santé dans les zones les plus touchées.