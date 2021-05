Afrique: Paludisme - Enfin un vaccin ?

C'est, avec celui contre le VIH-sida, le vaccin le plus attendu au monde : celui contre le paludisme. Une équipe de l'université d'Oxford vient peut-être de le mettre au point. Son candidat vaccin offre une efficacité de 77% chez les enfants.

Parce que le paludisme est une des principales causes de décès chez les enfants en Afrique subsaharienne, un vaccin serait un tournant majeur en termes de santé mondiale. C'est pourquoi une étude récente fait grand bruit. Mené par des chercheurs de l'Université d'Oxford, un essai de phase II portant sur un candidat vaccin contre le paludisme, le R21/Matrix-M a montré d'excellents résultats, jamais atteints auparavant.

Une efficacité vaccinale suffisante

Cet essai randomisé, contrôlé, en double aveugle a intégré 450 enfants âgés de 5 à 17 mois, recrutés dans une circonscription du Burkina Faso regroupant vingt-quatre villages et une population d'environ 65 000 habitants.

Les enfants ont été répartis en trois groupes. Dans le détail, les deux premiers groupes ont reçu le vaccin R21/Matrix-M (soit à faible dose de l'adjuvant Matrix-M, soit à dose élevée du même adjuvant), et le troisième groupe, le groupe témoin, a reçu un vaccin contre la rage. « Sur 12 mois de suivi, le vaccin s'est avéré efficace à 77% dans le groupe ayant reçu la dose la plus élevée de l'adjuvant, et à 71% dans le groupe ayant reçu la dose la plus faible de l'adjuvant, sans qu'aucun événement indésirable grave lié au vaccin n'ait été constaté », ont communiqué les chercheurs.

Un excellent résultat donc puisqu'il atteint - et dépasse même - pour la première fois l'objectif d'efficacité vaccinale de 75% spécifié par l'Organisation mondiale de la Santé. Par conséquent, l'essai a été « prolongé et comporte désormais une vaccination de rappel administrée avant la saison de paludisme de l'année suivante ». Et les chercheurs viennent de démarrer la phase de recrutement d'un essai de phase III qui a pour but de recruter 4 800 participants âgés de 5 à 36 mois dans quatre pays africains.

A noter : Selon l'OMS, 229 millions de cas étaient à déplorer à travers le monde en 2019. La majorité - 94% - se situant en Afrique.