Maroc: Marchés/Ramadan - Approvisionnement abondant et prix stables (Commission interministérielle)

Rabat — Les marchés sont approvisionnés de façon abondante et les prix sont généralement stables durant les trois premières semaines du ramadan, a assuré, jeudi, la commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix.

"Il ressort des rapports et données disponibles au niveau des services des départements concernés au cours de cette période, que les marchés sont approvisionnés de façon abondante et avec une diversité en produits de large consommation", a indiqué le Département des Affaires générales et de la gouvernance dans un communiqué publié à l'issue de la quatrième réunion de cette commission au cours du mois de Ramadan.

Pour ce qui est des prix pratiqués, "ils sont généralement stables avec la poursuite de la tendance baissière des prix des dates, des fruits secs, des légumineuses ainsi que de certains légumes comme l'oignon sec", souligne la même source, faisant état, également, de légères hausses des prix d'autres produits alimentaires comme les viandes blanches.

La commission poursuivra la tenue régulière de ses réunions pour suivre l'évolution de la situation des marchés, le niveau de l'approvisionnement et des prix et le bilan des intervention des commissions de contrôle pour faire face à toute forme de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix, conclut le communiqué.