Afrique du Nord: La MAP lance "Maghreb 1", un magazine trimestriel des cultures maghrébines

Rabat — L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) vient de lancer son magazine trimestriel "Maghreb 1", dédié à la diversité des cultures maghrébines.

Le premier numéro de ce nouveau produit du printemps 2021 est désormais disponible dans les kiosques, avec un tirage de 2.000 exemplaires et une diffusion au Maroc et dans les pays du Maghreb et en Europe.

Constitué de 232 pages de petit format, le nouveau-né de la MAP s'intéresse au Maghreb des peuples, en proposant au lecteur des rubriques faisant valoir les cultures, arts, traditions, patrimoine, villes du Maghreb.

"D'abord l'idée : celle d'une volonté de mettre en place un espace culturel qui transmet le plus fidèlement possible la richesse de notre région et ses accumulations culturelles multiples à travers les âges, les espaces et les temps", écrit le Directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, dans sa préface du premier numéro du magazine.

Relevant qu'il s'agit de mettre en avant les créateurs maghrébins, et au-delà, dans toutes leurs dissemblances fondamentales et toute leur convergence essentielle, M. Hachimi Idrissi explique que "le projet n'est pas de fonder un magazine patrimonial, même si le patrimoine fait partie de nos préoccupations centrales, mais d'approcher de très près la création contemporaine dans nos contrées et de mettre en lumière les idées qui fédèrent, qui bousculent et qui subliment".

Le Maghreb, souligne-t-il, n'est pas à la recherche d'un modèle culturel, il l'a à portée de main. "Non plus, il n'est pas à la recherche d'une identité improbable, il a un tropisme méditerranéen et africain qui l'insère dans une humanité riche, noble et glorieuse".

Côté rubriques, le nouveau magazine offre des contenus aussi riches que diversifiés avec des articles centrés sur l'histoire, les villes maghrébines, les événements, le cinéma, les arts plastiques, les portraits et le reportage. On y trouve aussi des articles sur la musique, le leadership féminin, l'écologie, le business, le sport, la religion, les traditions, la gastronomie, la littérature et la "fashion".

Il est question, affirme la préface, d'un "effort significatif pour que ce magazine culturel, Maghreb 1, soit un trait d'union entre les créateurs maghrébins, un havre de paix pour nos lecteurs et, pourquoi pas, un modèle inspirant pour ceux qui ont en charge notre destin commun".