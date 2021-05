Algérie: Clôture de l'exposition de produits artisanaux au profit du corps diplomatique accrédité en Algérie

Alger — L'exposition-vente de produits artisanaux et d'art nationaux au profit du corps diplomatique accrédité en Algérie fermera ses portes, jeudi à Alger, après avoir fait la promotion du produit artisanal et le legs civilisationnel et culturel de notre pays.

Organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme via l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial via la chambre d'Artisanat, cette exposition tenue au niveau du siège du ministère des Affaires étrangères est la 3e du genre durant le mois de Ramadhan après celles organisées les 22 et 29 avril dernier destinées aux missions diplomatiques en Algérie.

Plusieurs produits d'artisanat ont été exposés, notamment des bijoux, des habits, des produits alimentaires naturels, des œuvres d'art, les sculptures et autres.

L'exposition a été marquée également par la visite de missions diplomatiques des pays arabes, musulmans, africains et européens pour faire découvrir les produits des artisans algériens dont la majorité a bénéficié de microcrédits via l'ANGEM.

Le ministre a évoqué, en outre, "le rôle des ambassadeurs des Etats amis dans la promotion du produit national à l'étranger".