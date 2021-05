Maroc: WAC et ASFAR Deux grosses cylindrées toujours en course

Coupe du Trône

Après le RBM, c'était au tour du Wydad et de l'ASFARde franchir le cap, mercredi, du tour des quarts de finale de la Coupe du Trône de football, édition 2019-2020, aux dépens respectivement du SCCM et du Raja. Le WAC est en droit de se targuer de sa parfaite opération après avoir atomisé, au Complexe Mohammed V de Casablanca, le Chabab de Mohammédia sur le large score de 4 à 0. Les Rouges ont abordé la partie pied au plancher , trouvant le chemin des filets à deux reprises lors du premier half grâce à Ayoub El Kaabi (26è et 45+1), avant que Walid El Karti ne corse l'addition suite à son doublé à la 53èminute et à l'heure de jeu.

Une victoire haut la main du Wydad qui a bel et bien retenu la leçon du précédent face-à-face avec l'équipe fédalie, sanctionné par un match nul. C'est ce qu'a fait savoir le coach du WAC, Fouzi Benzarti qui a indiqué que «nous avons tâché de ne pas réitérer les erreurs défensives du match de championnat et nous avons compté sur notre ligne d'attaque qui a fait l'essentiel». Une qualification amplement méritée des Rouge et Blanc qui entretiennent l'espoir légitime d'aller jusqu'au bout dans cette prestigieuse épreuve qu'ils n'ont plus remportée depuis 2001. Deux décades, cela fait beaucoup pour un club de la trempe du Wydad.

Dans l'autre match de la soirée disputé à l'Ensemble sportif Moulay Abdellah de Rabat, l'ASFAR a barré le chemin au Raja qui n'ira pas plus loin que les quarts de finale. Un classique équilibré où chaque partie veillait bien au grain, et ce n'est qu'à la 53ème minute que les Verts ont débloqué la situation par le revenant d'une suspension, Mahmoud Benhalib. Mais ce n'était que partie remise, puisque les locaux sont parvenus à recoller au score suite à une belle réalisation, une reprise de volée de 25 mètres, d'Omar Jerrari que le keeper Anas Zniti n'a pu intercepter.

Le score en restera là même au terme des prolongations pour que les deux protagonistes recourent aux penalties,séance qui a tourné à l'avantage des Militaires qui ont réussi leurs cinq tirs contre quatre pour les Casablancais. Pour rappel, le bal des quarts de finale de la Coupe du Trône a été ouvert vendredi parla rencontre qui a opposé, au stade municipal de Béni Mellal, le RBM au HUSA. Et c'est le locataire de la D2, l'équipe mellalie, qui poursuivra sa campagne après avoir disposé du Hassania par 2 à 0. Au tour des demi-finales, le RBM affrontera l'ASFAR, au moment où le Wydad aura à défier le vainqueur du match devant mettre aux prises hier le MAT et le MAS.

Le FUS surclasse la RSB

Le FUS de Rabat s'est imposé face à la Renaissance de Berkane sur le score de 3 buts à 1, mercredi soir au stade Moulay El Hassan de Rabat, en match comptant pour la 14è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Les buts de l'équipe de la capitale ont été signés El Mehdi El Bassil (12e et 47e) et Naoufel Zarhouni (14e), avant que Mohamed Bentarcha ne réduise l'écart pour les Berkanis à la 57e minute. Grâce à cette victoire, le FUS de Rabat occupe la 9e place du classement, tandis que son adversaire du jour est 6e avec 18 points. Au terme de cette 14e journée, le Wydad de Casablanca (WAC) a été sacré champion d'automne en s'imposant dimanche devant la Renaissance de Berkane sur le score fleuve de 4 buts à 0. Il convient de souligner que le bal de la 15ème journée sera ouvert, ce soir à partir de 22 heures au Grand stade de Tanger, par la rencontre qui opposera l'IRT au CAYB

AGO du CNOM

Le Comité national olympique marocain (CNOM) tiendra le 19 mai courant ses deux assemblées ordinaires pour les saisons 2019 et 2020 au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à partir de 10h00. Les rapports financiers et moraux seront examinés lors de ces deux assemblées ordinaires, ainsi que l'adoption du budget et la nomination d'un contrôleur des comptes. Par ailleurs, le CNOM a tenu, mardi dernier, une réunion avec les fédérations concernées par les Jeux olympiques prévus du 23 juillet au 8 août à Tokyo. Cette réunion a connu l'examen du soutien médical fourni par le CNOM avant, pendant et après les Jeux olympiques de Tokyo, de la 2e édition du guide sur les mesures de lutte contre la Covid-19 adopté par le Comité international olympique et le Comité d'organisation des Jeux de Tokyo 2020, ainsi que des règles antidopage appliquées lors des prochains JO, a indiqué le CNOM dans un communiqué. Il a également assuré les fédérations de son soutien dans la préparation des athlètes qualifiés aux JO ou en cours de qualification, selon la même source.