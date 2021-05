Gabon: Arsenal - Aubameyang promet de revenir fort

Serial buteur d'Arsenal depuis son arrivée au sein du club anglais, Pierre-Emerick Aubameyang a été moins prolifique cette saison avec seulement dix buts en Premier League.

Le Gabonais est à l'image de sa formation qui n'a fait une bonne saison au cours de cet exercice 2020-2021. Actuellement 9e du championnat anglais, les Gunners se battent pour gagner l'Europa League et obtenir une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Ce soir, Arsenal et Aubameyang tenteront d'obtenir leur ticket pour la compétition. Absent au match après avoir contracté le Malaria, l'attaquant gabonais veut revenir plus fort au match retour.

«Je sais que ça a été une année vraiment difficile parce que j'ai eu des problèmes sur et en dehors du terrain. Mais je suis confiant pour la fin de la saison. Dans ma tête, j'ai faim. Je me sens à plus de 100 % et je veux bien la terminer pour le club. Cette saison a été vraiment, vraiment difficile. Tout le monde attendait de moi que je marque plus de buts. Je le sais. Peut-être que je me sens un peu responsable du fait que nous soyons dans cette situation en ce moment. Mais nous avons la possibilité de changer les choses avec ce match et d'espérer aller en finale et la gagner. C'est notre principal objectif », a-t-il confié en conférence de presse.

A noter qu'Arsenal a perdu 1-2 à l'aller.