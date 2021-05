Mauritanie: Le Premier ministre - L'aspect social du programme «Mes engagements» a franchi des étapes avancées, et le reste va dans la bonne direction

Nouakchott — Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a effectué, jeudi, une visite d'inspection au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, où il a été reçu par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, et le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ould Soueidatt, et plusieurs fonctionnaires centraux du même département, le wali de Nouakchott- Ouest, le hakem de la moughataa de Tevragh Zeina, le vice-président du conseil régional de Nouakchott et le maire de la commune de Tevragh-Zeina.

Au début de la rencontre tenue dans la salle Sidi Yeslem Ould Amar Cheine au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Premier ministre a évoqué le but de sa visite, qui est de s'enquérir de près du niveau de la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ; programme qui vise, dans son essence, à réaliser les espoirs et aspirations des citoyens sur l'ensemble du territoire national.

Il a ajouté que la mise en œuvre de ce programme est parvenue à un stade très avancé, en particulier en ce qui concerne la composante sociale et la prise en charge des classes vulnérables, qui a mobilisé la plus grande part des ressources allouées aux programmes et politiques mis en œuvre.

Le Premier ministre a affirmé que de nombreux autres aspects de ce programme global et ambitieux nécessitent plus de temps pour être mis en œuvre et pour s'assurer de leur rentabilité et de leur viabilité, appelant à accélérer le rythme des travaux et à les concrétiser sur le terrain.

Il a expliqué que des efforts considérables ont été déployés jusqu'à présent pour atteindre les objectifs souhaités de ce programme, bien que l'ampleur des déséquilibres soit encore grande, notant que: "beaucoup de travail nous attend encore et le temps passe vite."

Il a poursuivi en disant : << Son Excellence le Président de la République nous a ordonné de transmettre à tous les niveaux de l'administration le message que je vous ai transmis aujourd'hui, un message nous demandant à tous de consolider les valeurs et les principes d'une administration saine et d'une bonne gouvernance qui nous obligent à fonder toutes nos actions et décisions administratives sur les lois et procédures en vigueur, étant entendu que l'objectif final est toujours d'agir dans l'intérêt du citoyen".

Il a ensuite détaillé les principes de l'administration professionnelle, soulignant la nécessité de travailler dans un esprit d'équipe soudée et intégrée et demandé de s'engager dans une démarche privilégiant la concertation et l'échange d'informations, l'action pour le développement continu des méthodes de travail et la saisie des opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication pour innover, accélérer, contrôler le travail et assurer son archivage.

A l'issue de la rencontre de Premier ministre avec les cadres du département, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a fait une déclaration à l'Agence mauritanienne d'information dans laquelle il a affirmé la confiance de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, au gouvernement et son empressement à élever la fonction publique au niveau des espoirs et des aspirations des citoyens en général.

Il a souligné l'intérêt que portent les responsables du département de l'intérieur et de la décentralisation à cette visite du Premier ministre, précisant que la réunion a été consacrée à la présentation de l'action du département, c'est-à-dire le bilan de ses interventions dans les programmes et politiques mises en œuvre dans le cadre du programme "Taahoudati" du Président de la République.

La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général du Gouvernement et du Directeur de Cabinet du Premier ministre, d'un chargé de mission à la Présidence de la République, et des conseillers du Premier ministère.