Burkina Faso: Faso foot/28e journée - Le duel ASFAY # Majestic SC en attendant la Coupe du Faso

Programme de la 28e journée

Avant de se défier en coupe du Faso la semaine prochaine, l'ASFAY et Majestic SC s'affrontent ce week-end à la faveur de la 28e journée du championnat. Leurs représentants ainsi que ceux de l'USFA et de KOZAF se sont prêtés aux questions des journalistes hier à Ouagadougou, sur les enjeux de ces rencontres à venir.

Après sept matchs sans défaite qui l'a propulsé de la 12e à la 5e place, l'ASFA Yennenga essaiera de poursuivre sur cette lancée ce soir contre Majestic SC. Selon son entraîneur, Albert Bambara, acteur majeur de cette bonne série, l'objectif est désormais d'aller le plus loin possible en engrangeant le maximum de points. Si l'adversaire du jour est une « bonne » équipe très « joueuse » a-t-il reconnu, lui et ses hommes comptent sur leur expérience et la pression dont ils se nourrissent constamment pour s'en tirer à bon compte. « Quand vous êtes au bas du tableau et que par la suite vous remontez comme nous l'avons fait l'appétit va grandissant.

Etre Africain serait bien ce qui fait que nous jouons à fond sur les deux tableaux », a soutenu le technicien des « vert et or » en faisant allusion à la Coupe du Faso. En attendant donc l'explication des ¼ de finale de la coupe nationale qui les mettra aux prises, Majestic SC, qui ne négligera pas non plus aucune compétition, a écouté son entraîneur, va aborder le duel de ce vendredi avec une grande prudence. Logés au 8e rang du classement à un point de l'ASFAY, les jeunes "Magiciens" aimeraient jouer un bon tour à la "vieille dame" pour repartir avec le gain de la partie. Et Adama Yanogo de rassurer que toutes les dispositions seront prises aussi bien sur le plan mental que physique et tactique, pour éviter de s'incliner au stade Issoufou-Conombo.

KOZAF, besoin urgent de points

Les représentants de Majestic SC ont réaffirmé leur détermination à venir à bout de l'ASFAY.

La cuvette du stade municipal abritera samedi la rencontre USFA # KOZAF en seconde heure. L'équipe militaire (2e) n'est distanciée que d'un petit point par le leader et pour son encadrement technique il n'y a pas lieu de tergiverser. « Pour nous, il n'y a pas de petit match et nous n'allons pas déroger à la règle contre KOZAF », a avoué Antoine Ilboudo en conférence de presse d'avant-match. Le fait que la tête pensante de l'adversaire Magan Oulé Diabaté soit un familier de la maison « rouge et bleu », pour y avoir été joueur et entraîneur, est loin d'inquiéter les garçons de Zico.

« Les forces du moment ne sont pas celles d'hier et les réalités ont changé. A nous maintenant d'être plus appliqués et plus efficaces », a réagi Antoine Ilboudo. De la concentration et de l'efficacité, l'USFA en aura en effet besoin pour se mettre à l'abri de surprise désagréable face aux Académiciens. Toujours en course pour la coupe du Faso après avoir sorti l'EFO, KOZAF (18e) est aux abois dans le championnat. Aux dires de son coach adjoint, Aly Ouédraogo, plus que la Coupe du Faso, c'est le maintien qui est la priorité du club. C'est dire donc que la formation de Kassoum Ouédraogo ne ménagera aucun effort pour aller dans la quête de points et l'USFA est prévenue.

