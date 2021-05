Sénégal: Infrastructures universitaires - L'État promet de livrer cette année 98 % des chantiers en cours

En visite de terrain, mercredi 5 mai 2021, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Directeur de la maintenance, des constructions et des équipements de l'enseignement supérieur (Dmcees), Cheikh Ahmadou Bamba Fall, a assuré que 98 % des chantiers d'infrastructures universitaires en cours seront livrés cette année.

Selon le Directeur de la maintenance, des constructions et des équipements de l'enseignement supérieur (Dmcees), Cheikh Ahmadou Bamba Fall, 98 % des chantiers d'infrastructures universitaires en construction seront livrés cette année. En déplacement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), mercredi 5 mai 2021, pour suivre leur évolution, M. Fall explique le retard noté dans l'exécution des chantiers par le fait d'entreprises contractuelles «défaillantes». Malgré tout, il s'est voulu rassurant. Déjà, dans certaines universités publiques, des chantiers sont déjà livrés, rappelle M. Fall. C'est le cas notamment à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb) et à l'Ucad, particulièrement à la Faculté des Sciences où un amphithéâtre de 500 places a été réceptionné, a affirmé le patron de la Dmcees. À l'Université Alioune Diop de Bambey (Uadb), de nouvelles résidences et un restaurant ont aussi été réceptionnés.

L'hôpital moderne de l'Ucad dans 45 jours

La visite du Directeur de la maintenance, des constructions et des équipements du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a pris fin au campus social du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). Sur le site de l'ancien Service médical, un imposant bâtiment R+3 est en phase de finition. Il va servir d'hôpital moderne pour l'Ucad. L'entrepreneur a promis de le livrer dans un délai de 45 jours. Selon Cheikh Ahmadou Bamba Fall, «vu l'importance des effectifs à l'Ucad, le ministère a décidé de doter le campus social d'un hôpital moderne qui aura, entre autres composantes, un bloc opératoire, une maternité et des salles d'hospitalisation».

À l'École supérieure polytechnique de Dakar (Esp), c'est un bâtiment R+2 qui est en phase de finition. Selon Falilou Mbacké Samb, le Directeur de l'établissement, les travaux sont exécutés à près de 98 %. «Nous comptons réceptionner le bâtiment dans 15 jours, car il ne reste que la finition des travaux de peinture», a indiqué M. Samb.

Bientôt la relance du chantier de l'Université Amadou Makhtar Mbow

Le Directeur de la maintenance, des constructions et des équipements du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Ahmadou Bamba Fall, a annoncé que le projet de construction de l'Université Amadou Makhtar Mbow sera relancé dans «un proche délai». D'ailleurs, ajoute-t-il, des avenants ont été signés. «Dans ce projet, on est allé à des fondations de 18 mètres de profondeur. Ce qui n'était pas prévu. Il fallait faire des avenants», dit-il. Le Gouvernement a jugé nécessaire de refaire tout ce qui est étude et de voir comment relancer le projet, poursuit-il.