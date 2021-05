Togo: Le Missionnaire-Chercheur, Jeleloue Mékafui Aménuvévé, énonce les « Mystères du trésor des nations » devant faire du Togo l' « Israël nouveau et spirituel »

Face à la presse Jeudi, ce Togolais, sous le thème « La vision de Dieu pour le monde à partir du Togo par les "mystères du trésor des nations" : une panacée pour la paix et le bonheur des peuples », a livré les fruits de ses recherches spirituelles ayant débouchées sur des connaissances révélées à lui, dit-il, par Dieu.

De ce qu'on retient de ses explications, il s'agit de connaissances (solutions innovantes) à expérimenter au Togo dont devra s'inspirer par la suite les autres nations du monde, qui viennent solutionner les maux et fléaux dont souffre le monde, tels que la famine, les maladies, les guerres, le terrorisme (la faim, le chômage, le problème d'alternance dans certains pays, le terrorisme, le Sida et le coronavirus) ...

Des explications du Missionnaire Aménuvévé, qui exposait le canevas des cinq étapes pragmatiques devant aboutir à des résultats attendus en sept phases, « ces connaissances innovantes, pratiques et efficientes, solutions de Dieu révélées par l'esprit saint, sont en 5 étapes. Il faut reconnaître Dieu dans sa grandeur et dans sa souveraineté et se placer sous l'autorité de Dieu. Sceller une alliance de paix et de protectorat avec Dieu, célébrer une fête nationale en l'honneur de Dieu, une fête de dépendance totale à Dieu. Et se rapprocher davantage de Dieu et mieux le connaître ».

Et il se veut catégorique : ce sont des solutions autrefois expérimentées par le peuple israélien (de la bible) à ne trouver nulle part ailleurs et qui sont désormais déposées par Dieu au Togo.

Et relève-t-il que le Togo de par son parcours et rien qu'à explorer sa Constitution dans ses premiers mots, est parvenu à franchir deux des cinq étapes, de ce canevas, reste dès lors d'accepter expérimenter les trois autres étapes pour que s'exprime la plénitude des « mystères du trésor des nations » pour décrocher le statut de « l'Israël nouveau et spirituel ».

Mais en attendant, que les gouvernants togolais ainsi que tous les acteurs politiques et de développement ne percent ces mystères, il y a lieu pour le Missionnaire d'engager pour cette tâche divine, à lui confiée, 4% des fonctionnaires des serviteurs, servants et missionnaires de Dieu.

Cette conférence de presse a été aussi l'occasion pour lui d'annoncer des séminaires pour mieux faire cerner la quintessence des connaissances à lui confiées par Dieu à destination des Togolais et du monde entier.

Commerçant mis à part par Dieu durant 6 ans, les recherches spirituelles du Missionnaire et Chercheur, Jeleloue Mékafui Aménuvévé, sont le fruit d'une vingtaine d'années de recherche et investigations.