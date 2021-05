Sénégal: Prix des produits exportés - Un relèvement de 0,6% enregistré en février 2021

En février 2021, les prix des produits à l'exportation se sont relevés de 0,6%, par rapport au mois précédent. L'information émane de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Selon cette direction du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération , cette évolution est liée à la hausse des prix des « produits des industries chimiques » qui ont contribué à (+0,9), des « animaux vivants et produits du règne animal » (+0,7) et des « métaux communs et ouvrages » (+0,2).

Toutefois, cette baisse est amoindrie par celle des prix des « produits du règne végétal », des « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaques ou doubles métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies » et des « produits des industries alimentaires ».

Rapportés au mois de février 2020, ajoute l'Ansd, les prix des produits à l'exportation ont reculé de 3,2%. Sur les deux premiers mois de 2021, ils ont régressé de 3,5%, relativement à ceux de la même période de 2020.

Les prix des produits sous-jacents et volatils à l'exportation se sont renchéris respectivement de 0,5% et de 2,2%. Par rapport au mois de février 2020, les prix des produits sous-jacents ont baissé de 4,0% alors que ceux des produits volatils ont remonté de 5,2%. Sur les deux premiers mois de 2021, les prix des produits sous-jacents ont diminué de 4,5 % et ceux des produits volatils ont rebondi de 7,0%, comparés à ceux de la même période de 2020.