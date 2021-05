Congo-Kinshasa: Vaccination contre la Covid-19/ Nord Kivu - Carly Nzanzu Kasivita donne l'exemple

Le gouverneur Kasivita a lancé officiellement ce mercredi 5 mai 2021 la compagne de vaccination contre la Covid-19 en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, au sein de l'hôpital provincial où il a servi d'exemple en étant la première personne à recevoir la 1ère dose de ce vaccin, en présence des membres de son gouvernement provincial et du personnel sanitaire ainsi que plusieurs personnalités invités pour la circonstance.

Il justifie son geste par le souci de sauver des vies humaines et se protéger mais aussi encourager la population du Nord Kivu à se faire vacciner volontairement et que toute autorité doit servir d'exemple à sa population.

"Personnellement, je me suis décidé en âme et conscience de venir prendre la première dose du vaccin au Nord-Kivu. Cela, dans le but que tout le monde comprenne qu'il y a nécessité de protéger la communauté car, mieux vaut prévenir que guérir. Se faire vacciner, c'est protéger la RDC, protéger les vies humaines et que la protection commence par soi-même", a-t-il indiqué.

Il précise cependant que le Nord Kivu est la deuxième province de la République démocratique du Congo la plus touchée par la pandémie de Covid-19 avec un cumul de 2.652 cas confirmés depuis l'arrivée du coronavirus en mars 2020, après la capitale Kinshasa qui compte à ce jour 20.944 cas de contamination, ce qui doit interpellé les fils du Nord Kivu à se faire vacciner en urgence pour que le coronavirus y soit vite éradiqué.

"Je m'adresse à toute la population du Nord Kivu, en lui demandant que tout le monde se fasse vacciner. Ceux qui sont appelés à être vaccinés qu'ils viennent", a-t-il indiqué. Il est aussi retenu aujourd'hui que se faire vacciner reste un acte volontaire car, le coronavirus est encore là et il est très important de voir sa fin rapidement. "Nous ne sommes pas là en train de pouvoir imposer à tout le monde le vaccin, comme peuvent le penser certaines personnes mais une forte sensibilisation. Ceux qui ont plus de 55 ans et ceux qui ont des maladies chroniques qu'ils viennent, vu que j'aime ma population et je ne suis pas dans la tranche d'âge mais je suis autant exposé que les infirmiers que ceux qui sont dans les milieux publics. Raison pour laquelle, je voudrais encore une fois rappeler la population que nous sommes la deuxième province la plus touchée en RDC et que c'est un danger d'où, l'urgence de procéder à la vaccination", a conclu le Gouverneur Carly Nzanzu Kasivita.