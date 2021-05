Nigeria: Ligue Europa - Villarreal en finale, la célébration de Chukwueze malgré une blessure

Malgré sa blessure, Chukwueze n'a pas pu s'empêcher de rejoindre la célébration. L'ailier des Super Eagles est sorti juste avant la demi-heure du match retour de la demi-finale de ligue Europa ce jeudi. Mais au sifflet final, il n'a pas pu s'empêcher de rejoindre le groupe, porté par un coéquipier.

Les sous-marins jaunes ont éliminé Arsenal et filent en finale de la Ligue Europa. Samuel Chukwueze, blessé et évacué sur une civière à la 29e minute, a tenu à participer à la célébration de Villarreal. La star nigériane a été aidée par Vicente Iborra, qui l'a porté sur le dos pour s'assurer qu'il ne rate pas les célébration.

Victorieux au match aller 2-1 à domicile, le club espagnol s'est contenté d'un match nul 0-0 pour s'ouvrir la porte de la finale. Une finale contre Manchester United le 26 mai à Gdansk (Pologne).

Villarreal star Samuel Chukwueze was stretchered off with an injury in the 28th minute.

His teammate gave him a piggyback so he could celebrate with the team. 😂 pic.twitter.com/OIOABQdX2I

