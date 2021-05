Ile Maurice: Covid-19 - Dialysés positifs - 41 jours sans voir leurs proches

Accoudé à sa fenêtre, Sachin regarde les oiseaux qui chantent dans le jardin de l'hôpital de Souillac. Il aimerait être à l'extérieur pour passer du bon temps en famille, avec sa mère particulièrement qui lui manque énormément mais pour le moment, cela lui est interdit.

«Elle ne sait toujours pas que je suis à l'hôpital. Étant âgée, nous avons voulu la ménager.» Il raconte que cette dernière, qui suit de près les actualités, se demande où il se trouve car tous les patients qui étaient à l'hôtel ont regagné leur domicile. «Il faut toujours inventer quelque chose.»

Le quadragénaire confie que les soins prodigués à l'hôpital ont changé. «Aujourd'hui, je peux dire que l'on prend vraiment soin de nous. Si un repas ne nous plaît pas, nous pouvons demander que des changements soient apportés, et le personnel nous écoute. Les infirmiers nous aident à prendre nos bains et ils lavent même les vêtements de ceux qui ne peuvent le faire. Depuis trois semaines, le service a beaucoup changé. Nous ne pouvons nous plaindre à ce niveau.» Néanmoins, Sachin espère que le test PCR effectué la veille sera négatif. «Un ami partageait ma chambre, il s'en va aujourd'hui (NdlR, hier). Nous ne serons plus que deux. Mais dans d'autres chambres, certains se retrouveront seuls. J'espère que le docteur leur permettra de nous rejoindre.»

Il explique que sept hommes sont à présent au même étage que lui. «Deux autres sont à l'étage inférieur; ils sont accompagnés de leur épouse. Et deux femmes sont dans une autre chambre. Nous savons que deux patients étaient dans un état un peu grave mais depuis peu, ils ont repris du poil de la bête et semblent aller beaucoup mieux.» Il nous raconte que chaque jour, il passe le plus clair de son temps à regarder la télévision dans l'attente de sa session de dialyse.