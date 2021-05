Maroc: IMKAN Maroc - La commercialisation du Mall du Carrousel confiée à AMS AFRICA

Casablanca — IMKAN Maroc a confié la commercialisation du Mall du Carrousel à Rabat à AMS AFRICA, leader dans la gestion d'actifs mixtes et a annoncé la signature de deux grandes enseignes.

"En collaboration avec AMS AFRICA, IMKAN Maroc a élaboré le plan de merchandising du site et déployé sa stratégie de développement pour donner à ce centre commercial la dynamique qui en fera la destination shopping et lifestyle iconique à l'échelle régionale avec plus de 5 millions de visiteurs attendus en 2023, année de son ouverture", indique IMKAN Maroc dans un communiqué.

Le centre commercial se déploiera sur une surface locative de plus de 29.000 mètres carrés sur deux niveaux, note le communiqué, précisant que cette implantation s'inscrit dans la stratégie de IMKAN Maroc qui vise à renforcer le leadership local de ses actifs et à créer de la valeur en améliorant leur attractivité commerciale.

Le Mall du Carrousel suscite déjà l'engouement de plusieurs enseignes de renom dont certaines ont déjà confirmé leur implantation au sein du projet telles que Carrefour Market, enseigne du Groupe LabelVie et CINE ATLAS Holding, relève la même source.

L'enseigne Carrefour Market sera présente sur une surface de vente de plus de 2000m². Fidèle à son concept, le supermarché offrira à ses clients un assortiment très riche en produits ainsi qu'un espace traiteur.

CINEATLAS développera un multiplexe innovant de plus de 2.500 mètres carrés avec 7 salles de projections, un café jazz bar et un restaurant gastronomique avec une terrasse ouverte sur l'Atlantique, note le communiqué.

AMS AFRICA contribue au développement du Mall du Carrousel depuis son lancement et est l'agent exclusif chargé de la commercialisation de la composante commerciale du projet.

En ligne avec la vision développée par IMKAN Maroc, la société a mis à profit son expertise pour assurer un design et un aménagement optimaux afin d'offrir le meilleur parcours client, ajoute la même source.

Commentant la signature, Ahmad Aref, directeur général de IMKAN Maroc, a déclaré que "nous sommes heureux de notre partenariat avec AMS AFRICA, qui est une référence mondiale, ainsi que de l'arrivée prochaine d'enseignes aussi prestigieuses que Carrefour Market et CINEATLAS, qui traduisent toute la pertinence de la stratégie commerciale du Mall du Carrousel".

Le Mall du Carrousel est un centre commercial à ciel ouvert qui allie divertissement, restauration et commerces dans un environnement piétonnier unique au bord de l'océan. Il proposera un mix inédit de franchises internationales et locales, de services à la personne, d'animations et de loisirs éducatifs, conviant à vivre des expériences nouvelles et à célébrer le shopping, la gastronomie ou encore l'art et la culture tout au long de l'année.

Le Mall du Carrousel fait partie intégrante du projet Le Carrousel, une destination à usage mixte de plus de 10 hectares sur le littoral de Rabat. Partie intégrante du projet d'aménagement intégré de la corniche, destiné à jouer un rôle majeur dans le développement urbain de la capitale, le Carrousel bénéficie d'un emplacement exceptionnel de 11 hectares au cœur d'une zone côtière, à seulement 15 minutes du centre-ville et de l'autoroute.

Outre le Mall du Carrousel, le projet comprend des résidences de luxe en première ligne d'océan, une promenade maritime et un hôtel-boutique. Il a été pensé comme un espace de vie, de loisirs et de divertissement, répondant à toutes les attentes de résidents et visiteurs en quête de confort, de calme et de bien-être.

En chiffres, le Mall du Carrousel (Phase 1), portera sur un investissement de 520 millions de dirhams (MDH), dont 330 MDH alloués à la construction de 29 000 mètres carrés de surface commerciale, 7 000 mètres carrés d'espaces verts et 1 000 places de parking.

Il inclura 100 magasins, 2 400 mètres carrés de cinéma multiplexe, 2 000 mètres carrés de surface alimentaire, 1 200 mètres carrés d'espaces de divertissement pour enfants et 4 300 mètres carrés de restauration, fait savoir la même source.

Membre de Casablanca Finance City, AMS AFRICA constitue le pôle africain de la Shopping Center Company (SCC France) et d'Aswaq Management & Services (AMS UAE), leaders de l'immobilier en Europe et dans la région MENA. Avec plus de 50 ans de savoir-faire et une équipe de plus de 600 experts, le groupe gère un portefeuille combiné de plus de 130 projets totalisant 4 millions de mètres carrés et représentant plus de 10 000 baux.

IMKAN est une filiale à 100% d'Abu Dhabi Capital Group (ADCG). Ses principaux projets ont été initiés, entre autres, au sein du quartier des artisans à Abu Dhabi, avec la construction d'un bâtiment polyvalent dénommé Artery, qui abrite un espace résidentiel et un parking couvert. On retrouve également le projet Pixel qui constitue la première offre formulée par la société afin de proposer des habitations à usage mixte.