Congo-Kinshasa: Dans le cadre d'une convention entre Care - RDC et AFD - La France accorde six millions d'Euros pour améliorer l'état de santé des populations des zones de Beni et Butembo

La République Démocratique du Congo dispose depuis 2010 d'une seconde édition de la Stratégie de Renforcement du Système de Santé (SRSS-2) appelée à être opérationnalisée, tous les 5 ans, par un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS). Après une série d'évaluation de ce plan quinquennal, les études sur terrain ont démontré que malgré la cohérence et la pertinence des actions préconisées, le PNDS n'a pas été véritablement mis en œuvre à cause du manque de financements sécurisés, de l'insuffisance de mesures appropriées d'encadrement et de suivi structuré de sa mise en œuvre à tous les niveaux.

L'état du système de santé est source de préoccupation majeure en RDC. Les taux de mortalité infantile et maternelle sont parmi les plus élevés au monde, en raison notamment, de la dégradation des services de santé, des ressources financières limitées des ménages et des dysfonctionnements au sein des hôpitaux (infrastructures vétustes, manque d'équipement et de personnel... ).

L'est du pays, particulièrement le Nord Kivu, présente des fragilités particulières sur les plans sanitaire et sociopolitique : conflits armés, mouvements de population, épidémies (Ebola, rougeole, covid-19) qui ont fortement déstabilisé l'offre de soins classique impactant, ainsi, l'état de santé des populations.

C'est dans ce contexte, renseigne le service de communication de l'Ambassade de France en RDC, qu'une convention de financement d'un montant de six millions d'Euros a été signée le 4 mai 2021 entre François PUJOLAS, ambassadeur français, Philippe LEVEQUE, Directeur général de CARE France, représenté par Mme Aline OUEDRAEGO (Directrice pays de CARE International en RDC) et Didier GREBERT, Directeur de l'Agence Française de Développement (AFD en RDC).

« Le projet HUAMSI s'inscrit parfaitement dans le cadre des axes stratégiques développés dans la feuille de route franco-congolaise de lutte contre Ebola et les autres épidémies, adoptée le 12 novembre 2019 lors de la visite en France du Président Tshisekedi. Ce projet contribue pleinement à la mise en œuvre du plan d'action de sécurité sanitaire du gouvernement congolais », a déclaré François PUJOLAS.

L'objectif de HUAMSI (« soins de santé » en swahili) est de contribuer au renforcement du système de santé primaire et secondaire, afin qu'il soit accessible à toutes les couches de la population et résilient face aux chocs épidémiques.

De plus, le projet vise à atteindre un objectif transversal de réduction des inégalités femmes/hommes, qui se traduit par la mise en place d'activités spécifiques dans chaque composante du projet.

La mise en œuvre du projet permettra d'améliorer l'état de santé des populations des zones de Beni et Butembo (partie Est de la RDC) soit un peu plus de 700 000 personnes, en combinant résultats rapides et impacts positifs à moyen terme, tels que :

-une amélioration de la disponibilité et de la qualité des services de santé primaire et secondaire;

-une réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et infanto-juvéniles ;

- une gestion et un fonctionnement renforcés des services de soin de santé primaire et secondaire ;

-une amélioration de la recevabilité et de la gouvernance en termes de santé ;

-Un renforcement des mécanismes de prévention et de riposte aux épidémies.

Toutefois, une attention particulière sera portée aux plus vulnérables et notamment les retournés, les déplacés, les femmes et les jeunes filles, les personnes vivant avec un handicap et autres groupes marginalisés, à travers des activités spécifiques.